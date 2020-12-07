بررسی امکان برگزاری جشنواره زمستانی کیش با رویکردی متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش معاون گردشگری سازمان منطقه آزادکیشبا اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر روند ورود گردشگران به کیش، از برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره‌های فصلی کیش خبر داد و گفت: منطقه آزاد کیش با تمرکز بر اصل چابک بودن در برخورد با شرایط ناپایدار، تصمیم‌گیری سریع و توجه به جوانب مختلف، حمایت حداکثری از کسب و کارهای گردشگری کیش را در اولویت قرارداده است.

خسرو نشان افزود: ما برای برگزاری رویدادهای گردشگری درطول سال برنامه‌ریزی کرده ایم اما اجرای بسیاری از این برنامه ها درشرایطی که صنعت گردشگری تحت تاثیر شرایط ناپایدار پاندمی ویروس کرونا است ممکن نبوده و باید منتظر بهبود شرایط ناشی ازکرونا درکشور باشیم.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزادکیش، ادامه داد: خوشبختانه جزیره کیش در مبارزه با ویروس کرونا وضعیت خوب و قابل قبولی دارد اما در بسیاری از موارد تابع تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی است و به همین دلیل برگزاری رویدادهای پاییزی در حال حاضر با وقفه همراه شده است.

نشان با بیان اینکه حیطه فعالیت های معاونت گردشگری محدود به برگزاری رویدادها نیست اظهارداشت: فعالیت‌های متداول و زیرساختی بسیاری در حال انجام و پیگیری است. بسیاری از تاسیسات گردشگری کیش فعالیت‌ معمول خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه می‌دهند اگرچه برپایی برخی از رویدادهای گردشگری که حضور و تجمع گردشگران بیشتری را طلب می‌کنند درحال حاضرامکان پذیرنیست.

وی ادامه داد: باتوجه به اقدامات خوب منطقه آزاد کیش در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت مستمر بر روند اجرای آن با همکاری و همراهی تمامی بهره ‌برداران تاسیسات گردشگری در اواخرتابستان و اوایل پاییز تعداد مسافران و پروازهای ورودی کیش افزایش پیدا کرد اما از اوایل آبان و به دنبال تصمیمات ستاد مرکزی کرونا مبنی بر لزوم رعایت سقف حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت پروازها که منجر به افزایش هزینه‌های سفر شد، آمار مسافران ورودی کمتر شد.

نشان گفت: در ادامه با اجرای مصوبات ستادملی کرونا و اعمال محدودیت‌های تعطیلی دو هفته‌ای اخیر در کشور، تعداد مسافران به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه گردشگران علاقمند به سفر به کیش درکنار ایمن بودن، تنوع تفریحات و سرگرمی های این منطقه رامد نظردارند تصریح کرد: محدودیت استفاده از برخی امکانات مانند کلوپ‌های دریایی و کنسرت‌های موسیقی به طورقطع در کاهش کیفیت سفر و کاهش تقاضا اثر گذار بوده و با تعطیلی‌های اخیر، گردشگری کیش را متاثر کرده است.

وی با اشاره به حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده گردشگری کیش گفت: صنعت گردشگری محوراصلی فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش و منبع عمده تامین درآمد بخشهای مختلف است. اگرچه در دو ماه ابتدایی امسال، تاسیسات و خدمات گردشگری بسیار متضرر شدند اما بسیاری از آنها توانستند در ادامه به فعالیت خود ادامه دهند وهم اکنون شرایط مطلوبی دارند.

نشان با اشاره به چگونگی فعالیت اماکن و خدمات گردشگری و ظرفیت جذب سرمایه‌ها در این بخش، برضرورت توجه جدی به میزان تاب‌آوری اقتصادی جزیره و مراکز گردشگری و همچنین تاثیر آنها بر محیط زیست در روند کلی مدیریت مقصد گردشگری منطقه تاکیدکرد و گفت: در سرمایه‌گذاری‌ها به ارتقاءسطح کمی وکیفی امکانات و تفریحات و جاذبه‌های نوین و متفاوت گردشگری توجه بیشتری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت فرودگاه و اقامتگاه‌ها در حال افزایش است و به تناسب باید ظرفیت تفریحات نیز افزایش پیدا کند گفت:علاوه بر ۵۲ هتل فعال در کیش ۶۳ هتل نیز در حال ساخت است که ظرفیت پذیرش سالانه گردشگر را افزایش خواهند داد. بنابراین جاذبه‌های گردشگری به همان اندازه نیازمند افزایش و تنوع هستند.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه در شرایط موجود که ورود گردشگر به جزیره از حالت نرمال فصلی کمتر است، باید توازن عرضه و تقاضا مدیریت شده و واسطه‌هایی که قیمت تمام شده کیش برای گردشگر را افزایش می‌دهند کنترل و مدیریت شوند افزود: تقاضای سرمایه‌گذاری درعرصه گردشگری برای برخی حوزه ها بیشتر بوده و با اصل توازن عرضه و تقاضا منطبق نیست و باتوجه به اینکه به دلیل تکمیل ظرفیت صدورمجوز دراین حوزه ها امکان پذیرنیست، این روند به تعویق می افتد اما از لحاظ قانونی نمی‌توان انحصار در واگذاری مجوزها ایجاد کرد.

وی اظهارداشت: عمده فعالیت و رویکرد معاونت گردشگری بررسی طرح‌های پیشنهادی و راهنمایی علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است. البته دراین روند سعی داریم تا روندسرمایه گذاری و پیشنهادات را به سمت توسعه متوازن جزیره هدایت کنیم.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: نکته مهم این است که اکثر سرمایه‌گذاران توجیه پذیری طرح های خود را بر روی بازه زمانی حضور حداکثری گردشگران در جزیره کیش برنامه‌ریزی می‌کنند و انتظار ندارند که به صورت مستمر در طول سال یک ضریب سودآوری را حفظ کنند. جزیره کیش به طور عادی سه بازه زمانی اوج گیری مسافر دارد که به ترتیب ۲۰ روز اول سال و تعطیلات نوروز، بهمن و جشن پیروزی انقلاب و شهریور می‌باشد و عمده درآمد سالیانه تاسیسات گردشگری از همین بازه‌های زمانی تامین می‌شود که متاسفانه امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا، این فرصت محقق نشده است.

نشان با بیان اینکه ما هم‌اکنون در حال کار بر روی طرح ‌های زیرساختی متعددی در جزیره کیش هستیم و مشاورانی مجرب در این زمینه پژوهش‌های خوبی را به ثمررسانده اند ابراز امیدواری کرد در فازهای بعدی نتایج موثر کارهای اجرایی سبب شود سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری افق بهتری را پیش روی خود دیده و به تناسب گردشگران جزیره نیز با کیفیت‌تر و بیشتر شوند.

وی با اشاره به وجود فضای مناسب جهت توسعه گردشگری رویدادمحور و همایش‌محور در جزیره کیش گفت: متاسفانه همه بخش‌های مختلف گردشگری دنیا بعد از ویروس کرونا دچار مشکل شدند و یکی از این بخش‌ها نیز همین برگزاری رویدادهاست.

معاون گردشگری کیش با اشاره به تلاش‌های انجام شده در تغییر نگرش و جستجوی راهکارهای نوآورانه در انطباق با شرایط ناشی از ویروس کرونا از انتشار فراخوانی در ابتدای سال با هدف جذب ایده‌های نوآورانه جهت برگزاری جشنواره‌ها با رعایت شرایط پاندمی خبر داد و گفت : با وجود مشارکت خوب و دریافت طرح‌ها و ایده‌های فراوان متاسفانه با تغییر رویکرد بین‌المللی نسبت به چگونگی تعامل و برخورد با شرایط پاندمی عملیاتی شدن این ایده‌ها امکان‌پذیر نبود.

نشان ادامه داد: البته در شرایط موجود به صورت مجازی همایش‌ها و وبینارها برگزار می‌شود که در بیشترموارد منجر به ورود مسافر و گردشگر به جزیره کیش نمی‌شود، حال آنکه برای ما ورود گردشگر به جزیره، اقامت و استفاده ازامکانات تفریحی و گردشگری منطقه سود آوربوده و تاثیر مثبت بر اقتصاد جزیره خواهد داشت. البته در حال بررسی امکان برگزاری جشنواره زمستانی کیش با رویکردی متفاوت هستیم و چنانچه شرایط بهتر شود با حداکثر سرعت این طرح ها را عملیاتی می‌کنیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به بازاریابی و نظارت در فعالیت‌ها گفت: امروز بحث بازاریابی و تبلیغات گردشگری در ساختار سازمانی جایگاه خوبی پیدا کرده است و برنامه‌ریزی‌های موثر و هدف گذاری‌های خوبی شده است که همزمان بحث نظارت‌ مستمر نیز بر فعالیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در راس فعالیت‌های ما بوده و ادامه خواهد داشت.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش در پایان ابرازامیدواری کرد به زودی با تثبیت شرایط و رفع پاندمی کرونا شاهد شکوفایی مجدد فعالیت‌های گردشگری در جزیره بوده و ورود گردشگران از استان های مختلف کشور به این جزیره زیبا افزایش یابد.