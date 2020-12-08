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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۷:۴۱

معاون دادستان قم :

نظارت بر تبلیغات صنوف در فضای مجازی کافی نیست

نظارت بر تبلیغات صنوف در فضای مجازی کافی نیست

قم- معاون دادستان قم با انتقاد از اهمال نهادهای نظارتی گفت: دادستانی قم با توجه به گزارش‌های مردمی بر وضعیت نامناسب و غیر اسلامی تبلیغات واحدهای صنفی در فضای مجازی نظارت خواهد کرد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل تحریری دوشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت نظارت بر تبلیغات نامناسب واحدهای صنفی در فضای مجازی گفت: تبلیغات نامتعارف و غیراخلاقی واحدهای صنفی منجر به تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی، تبلیغ و ترویج بدحجابی و جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی می‌شود.

وی افزود: با توجه به وصول گزارش‌های مردمی و عدم نظارت کافی و مستمر متولیان امر، دادستانی استان بر تبلیغات واحدهای صنفی در زمینه تولید و عرضه پوشاک بانوان، آرایشگاه‌های زنانه، آتلیه‌ها، مزون‌ها و مانند آن در فضای مجازی نظارت خواهد کرد.

معاون دادستان قم با انتقاد از اهمال نهادهای نظارتی بیان کرد: به‌منظور اجرایی شدن قوانین مرتبط با حوزه حجاب و عفاف، دستورالعمل ساماندهی و اصلاح تبلیغات در فضای مجازی از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف استان به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

وی در ادامه افزود: بارگذاری و انتشار تصاویر مدل‌های ایرانی با پوشش‌های مبتذل و غیر اسلامی، کشف حجاب، نمایش بدن به‌صورت برهنه و نیمه برهنه، آرایش‌های نامتعارف، مانتوهای جلوباز و تبلیغات از این دست در بستر فضای مجازی از مصادیق اعمال مجرمانه است.

تحریری ضرورت نظارت و بازرسی مستمر پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن عمومی و اتاق اصناف استان د این خصوص را تبیین کرد و گفت: در صورتی که کاربران پیام‌رسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی اعم از بومی یا غیربومی اقدام به انتشار تصاویر مبتذل و محتوای غیراخلاقی کنند، هم حساب‌های کاربری آنان مسدود می‌شود و هم برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده و طبق قوانین با آنان برخورد خواهد شد.

جانشین قرارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دادسرای استان با اشاره به مأموریت پلیس فتا برای تشدید نظارت بر این فضا بیان کرد: از عموم شهروندان عزیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده مواردی از این دست، گزارش خود را از طریق شماره ۰۹۳۳۳۶۳۳۲۵۱ و یا حساب کاربری @Qom_Dadsara در پیام‌رسان های داخلی به قرارگاه دادسرای قم ارسال کنند.

کد مطلب 5090236

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