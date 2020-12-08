فعالیت ۱۹۰ مرکز مثبت زندگی در خراسان رضوی

حمیدرضا پوریوسف در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه ۱۹۰ مرکز مثبت زندگی در استان خراسان رضوی افتتاح و در حال فعالیت هستند، گفت: هدف از راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی، دسترسی افراد جامعه و گروه‌های خاص به خدمات بهزیستی و ارائه خدمات به مدد جویان بهزیستی است.

مدیر کل بهزیستی خراسان‌رضوی با اشاره به فعالیت ۷۸ مرکز مثبت زندگی در مشهد، افزود: بهزیستی به عنوان سازمانی که متولی سلامت اجتماعی است، مراکزی را تحت عنوان مثبت زندگی در سطح استان خراسان رضوی راه‌اندازی کرده که هدف از آن تسهیل دسترسی افراد جامعه و گروه‌های خاص مانند مدد جویان تحت پوشش بهزیستی به خدمات بهزیستی است.

وی اضافه کرد: این مراکز با چند شاخص خاص راه‌اندازی می‌شوند که شامل غیردولتی بودن این مراکز، شکل‌گیری پرونده‌های الکترونیکی (IT)، دسترسی سریع به سامانه‌های بهزیستی و اتوماسیون اداری و تسهیل در مراجعه افراد برای ارائه خدمات است، همچنین اقدامات و خدمات این مراکز بر پایه دانش مددکاری خواهد بود.

پور یوسف اضافه کرد: این مراکز کلیه خدمات سطح یک بهزیستی از جمله تشکیل پرونده‌های جامعه هدف، توانمندسازی در ارائه خدمات پرونده‌های جامعه هدف، تشکیل پرونده کلیه امور پیشگیرانه از جمله اعتیاد، معلولیت و … را ارائه می‌دهند.