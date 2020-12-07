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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۰

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی نمایشنامه نویسی جامعه نگار شیراز

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی نمایشنامه نویسی جامعه نگار شیراز

شیراز- برگزیدگان نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی جامعه نگار با آرای هیأت داوران معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی اولیه هیئت انتخاب آثار از بین ۱۴۴ نمایشنامه از نویسندگان سراسر کشور، ۴۴ متن به مرحله نهایی راه یافت که داوران نهایی متشکل از ایوب آقاخانی، چیستا یثربی و سعیدرضا خوش شانس نمایشنامه‌های برگزیده را به شرح زیر اعلام کردند.

۱_ رتبه اول:

بولونیا نویسنده کمیل خطیب از مشهد

۲_ رتبه دوم:

اهمیت سولانین بودن نوشته مهدی اکبری از کرج.

۳_ رتبه سوم:

سالمردگی نوشته صادق علیپور از شیراز

همچنین نمایشنامه‌های روح یک ملت نوشته نوشته جهانگیر چالاکی از آذربایجان شرقی، دوازده و سی و پنج. نویسنده امیر نصری از کازرون، سیب زمینی خورها نویسنده عاطفه کیانی از تهران، ایستگاه آخر نویسنده حمیدرضا بهمن پور از شیراز، اینجا نویسنده آرش ربانی از مشهد، بی گارد گوشه رینگ نویسنده مصطفی جعفری از اصفهان و محیا نوشته امیر صادقی از شیرازبدون اولویت جهت چاپ معرفی شد.

کد مطلب 5090268

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