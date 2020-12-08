به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، فاطمه تنهایی با اشاره به ضرورت تولید و تدوین کتاب‌های گویا برای افراد کم‌بینا و نابینا گفت: با تلاش همکاران برای اولین‌بار از سوی کانون استان تهران سه عنوان کتاب «حلزون من گم شده»، «مثل چشم‌های بابا» و «نگهبان چشمه» از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شکل فایل صوتی درآمده که محتوای آن دربرگیرنده بخشی از زندگی افراد دارای نیازهای ویژه است.



او با بیان این‌که تولید کتاب گویا به عنوان یکی از منابع مطالعاتی کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، از برنامه‌های مصوب استان تهران در سال جاری است افزود: فایل صوتی این سه اثر در کتابخانه‌های مراکز کانون و پایگاه اینترنتی کانون استان تهران در دسترس علاقه‌مندان و کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال تعداد بیشتری کتاب صوتی تولید شود.