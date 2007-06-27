جنبش حماس کشتار خونین صهیونیست ها در غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، جنبش حماس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این تجاوزگری تازه رژیم صهیونیستی بخشی از دسیسه علیه مسئله فلسطین و تروریسم خونین مداوم این رژیم علیه ملت فلسطین است.

ارتش رژیم اسرائیل ازصبح امروز درحملات هوایی و زمینی خود به مناطق مختلف نوارغزه دستکم 13 شهروند فلسطینی را شهید و بیش از 40 نفر دیگر را زخمی کرده است. این حملات دو روز پس از نشست چهارجانبه شرم الشیخ با شرکت ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می گیرد.

این بیانیه می افزاید که تجاوزات صهیونیست ها باعث تسلیم شدن ملت فلسطین نخواهد شد و این اقدامات جنایتکارانه در نوار غزه بر فلسطینی ها تاثیری ندارد.

جنبش حماس تاکید کرد: مقاومت حقی مشروع برای دفاع از خود و بازپس گیری حقوق است و هیچ کسی حق ندارد که سرنوشت گروههای مقاومت را با توجه به وجود اشغالگری تعیین و خواستار انحلال آنها شود.

حماس دربیانیه خود از نیروهای مقاومت و شاخه های نظامی گروههای فلسطینی خواست تا با اشغالگران مقابله کنند.در همین حال، تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حمله صهیونیست ها به نوار غزه را محکوم کرد.