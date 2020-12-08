به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول و دوم لیگ متمرکز والیبال در حالی به میزبانی تهران و در دو سالن خانه والیبال و فدراسیون برگزار می‌شود که از تیم‌های میزبان در جدول مسابقات مبلغ ۶ میلیون تومان دریافت می‌شود. در حالی که سرپرست تیم‌ها مدعی هستند که این مبلغ به حساب فدراسیون و برای میزبانی هر دو سالن پرداخت می‌شود اما دبیر فدراسیون این ادعا را رد کرد.

دبیرکل فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت لغزندگی سالن خانه والیبال تهران گفت: در حال حاضر هیچ اعتراض رسمی ارسال نشده است. اگر به صورت کتبی تیم‌ها اعتراض خود را ارسال کنند رسیدگی خواهیم کرد.

میلاد تقوی درباره دلیل عدم استفاده از ویدئوچک در رقابت‌ها نیز گفت: اگر بازی‌ها به صورت متمرکز در تهران برگزار نمی‌شد آیا سال‌های گذشته در شهرستانها از ویدئوچک استفاده می‌شد؟ بله، این ویدئوچک در شرایطی در رقابت‌ها استفاده می‌شد که تیم‌ها درخواست خود را ارسال می‌کردند. در حال حاضر که تهران نیز میزبان مسابقات است اگر تیم‌ها درخواست استفاده از ویدئوچک را داشته باشند حتماً استفاده می‌شود. ما نیز از قبل اعلام کرده بودیم در مرحله نهایی مسابقات ویدئوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که برای استفاده از ویدئوچک تیم‌ها باید هزینه‌ای پرداخت کنند یا خیر؟ گفت: مگر در سالهای گذشته چه کاری می‌کردند؟ هر کاری که در گذشته انجام می‌دادند الان نیز باید همان کار را کنند.

دبیر کل فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بابت ورودی پرداخت کردند. چرا در زمان برگزاری مسابقات به صورت متمرکز، تیم‌هایی که در جدول میزبان هستند باید مبلغ ۶ میلیون تومان پرداخت کنند. این هزینه بابت چه چیزی هست و به حساب چه کسی واریز می‌شود، گفت: تیم‌هایی که در جدول میزبان هستند این مبلغ را پرداخت می‌کنند. به هر حال تیم‌های میزبان در استان‌های خودشان باید هزینه میزبانی را پرداخت می‌کردند که این هزینه‌ها شامل کرایه سالن، آمبولانس، هماهنگی با نیروهای انتظامی و … می‌باشد. آیا در حالت عادی در استان‌های خود این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کردند. باید پرداخت کنند چرا که میزبان هستند و در آئین نامه نیز این موضوع ذکر شده است و آنها باید شرایط را برای میزبانی فراهم کنند.

تقوی ادامه داد: در واقع در حال حاضر مکان میزبانی تغییر کرده است. هیئت تهران نیز میزبان مسابقات نیست و هیئت تهران تیمی در رقابت‌های لیگ برتر ندارد. در واقع میزبانی مسابقات به هیئت تهران تحمیل شده است. حالا که میهمان ناخوانده شهری شده‌ایم باید هزینه میزبانی که قبلاً در خانه خودمان پرداخت می‌کردیم را تقبل کنیم و این موضوع ربطی به ورودی مسابقات ندارد. ورودی مسابقات شامل هزینه داور اول و دوم، ناظر مسابقات و … است.

تقوی در پاسخ به این سوال که مبلغ شش میلیون تومان برای میزبانی سالن فدراسیون والیبال نیز دریافت می‌شود یا خیر؟ گفت: خیر، این مبلغ برای میزبانی مسابقات خانه والیبال است و فدراسیون هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

دبیرکل فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که آیا هزینه‌ای که از تیم‌ها دریافت می‌شود نسبت به امکانات سالن خانه والیبال منصفانه است یا خیر؟ گفت: استانی داشته‌ایم که تمام هزینه‌ها را پذیرفته بود تا میزبان مسابقات شود اما تیم‌ها قبول نکردند. زمانی که تیم‌ها خودشان اصرار به میزبانی تهران داشتند باید شرایط را نیز بپذیرند. اگر ایرادات فنی وجود داشته باشد در صورت اعتراض آنها قطعاً وظیفه ما این است که به موضوع رسیدگی کنیم. این هزینه ۶ میلیون تومان نیز فقط برای خانه والیبال است. به هر حال آنها هزینه منشی خط نگهدار، آمبولانس، پزشکیار و … را باید پرداخت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که پس چطور فدراسیون این مبلغ را برای سالن فدراسیون دریافت نمی‌کند گفت: ما تشخیص داده‌ایم که این پول را دریافت نکنیم. در واقع بر مبنای یک سالن، هزینه‌ها محاسبه شده است.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت چنین هزینه‌ای غیرمنصفانه نیست گفت: شما به عنوان کارشناس بگویید که ما چه کاری انجام دهیم درحالیکه که خود تیم‌ها تهران را به عنوان میزبان پذیرفته‌اند. در حال حاضر نیز آنها بابت پرداخت ۶ میلیون تومان اعتراض دارند. حال در نظر بگیریم اگر ما می‌خواستیم سالن ۱۲ هزار نفری آزادی را برای برگزاری این مسابقات در اختیار داشته باشیم باید مبالغ بیشتری متقبل می‌شدند.

دبیرکل فدراسیون والیبال تاکید کرد: با توجه به شرایط کرونایی کشور، باشگاه‌ها و فدراسیون اگر همت نمی‌کردند قطعاً این مسابقات مانند سال گذشته نیمه تمام باقی می‌ماند. آیا آن زمان پیدا کردن اسپانسر برای باشگاه‌ها در سال آینده به همین سادگی بود؟ قطعاً خیر. پس همه باید تلاش کنیم با توجه به در پیش بودن المپیک با یکدیگر همکاری داشته باشیم تا مسابقات ادامه دار باشد.

وی درباره سر بودن سالن خانه والیبال نیز گفت: با پیمانکار صحبت کرده‌ایم. به هر حال مبلغی پرداخت شده است و منطقی است که کار خوبی تحویل بگیریم، ولی حداقل استانداردها وجود دارد تا بتوانیم مسابقات را ادامه دهیم. در حال حاضر شرایط سالن فدراسیون ایده آل و استاندارد است اما نمی‌توانیم تمام مسابقات را در آن سالن فدراسیون برگزار کنیم.

تقوی در پایان درباره شرایط حضور تعداد همراه برای تیم‌ها نیز گفت: هر تیم می‌تواند ۵ همراه داشته باشد اما شرایطی دارد. طبق قانون، افراد برای حضور در سالن باید آیدی کارت داشته باشند. پس هر تیمی که تمایل به حضور همراه در مسابقات را دارد باید از ۴۸ ساعت قبل مشخصات کامل فرد را به کمیته رویدادها و مسابقات تحویل دهد تا آیدی کارت صادر شود. اینگونه نیست که تیم‌ها بدون آیدی کارت افراد را وارد سالن کنند و حتماً نیز پس از صدور آیدی کارت فرد باید در جایگاهی که توسط فدراسیون مشخص شده است بنشیند.