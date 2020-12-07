تخصیص ۲۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدارس خیرساز در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهرالله رخشانی مهر عصر دوشنبه در نشست با نماینده مجلس، فرمانداران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس آباد که در فرمانداری رامسر برگزار شد با بیان اینکه جمع کردن بخاری‌های نفتی و گازی سیاست آموزش و پرورش در راستای تجهیز گرمایشی مدارس کشور صورت گرفته است، گفت: هر کلاس درس برای استاندارد سازی گرمایشی و سرمایشی ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد.

وی افزود: تلاش ما بر این است پروژه نیمه تمام در این حوزه انتخابیه غرب مازندران نداشته باشیم و در تأمین سهم دولت برای پروژه‌های خیرساز اعتبارات خوبی داشته و آماده کمک هستیم.

وی تصریح کرد: پروژه‌های دولتی بنا بر طرح تخریب و بازسازی امکان تأمین منابع مالی ندارند و خیرین باید پای کار بیایند تا به عنوان پروژه‌های خیر ساز کمک کنیم.



رخشانی مهر گفت: در سال جاری ۲ هزار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای مدارس خیر ساز داشتیم که ۱۰۰ درصد جذب شد زیرا اعتبار پروژه‌های نیمه تمام از منابع ملی و از محل خیر ساز تأمین می‌شود.



وی تصریح کرد: سال ۹۶ سهم نوسازی مدارس از اعتبارات عمرانی کشور ۲ درصد بود و در لایحه بودجه آینده به ۵ درصد رسیده و رشد اعتبارات بیش از ۶ برابر بوده است‌.