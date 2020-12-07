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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

پیکر ۲ شهید گمنام در اهواز خاکسپاری شد

پیکر ۲ شهید گمنام در اهواز خاکسپاری شد

اهواز- آئین تشییع و خاک‌سپاری دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز در گروه توپخانه الحدید اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان عصر امروز در این آئین، تداوم راه شهدا را گره‌گشای رفع معضلات کشور برشمرد و گفت: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، بارها نقشه راه شهدا را برای نظام و جامعه ترسیم کردند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این نقشه راه تأکید داشتند و اکنون با وجود این تأکیدات، فاصله گرفتن از این مسیر توسط هیچ گروه و دولتی پذیرفتنی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد افزود: تکیه بر توانایی و ظرفیت‌های داخل کشور از مهم‌ترین تأکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر بوده است.

وی ادامه داد: اگر مانند دوران دفاع مقدس که به جوانان غیور مملکت اعتماد کردیم، در عرصه اقتصادی نیز به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی اعتماد کنیم، بی‌شک می‌توانیم از پیچ‌های خطرناک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خوبی و به سلامت عبور کنیم.

موسوی فرد در پایان گفت: امروز پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محوطه گروه توپخانه و موشکی ۶۴ الحدید اهواز به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز پیکر مطهر دو شهید گمنام در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تشییع و در یادمان شهدای گمنام این شرکت به خاک سپرده شد.

هفته گذشته پیکر مطهر ۶ شاید گمنام از طریق فرودگاه بین المللی سردار شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد که تاکنون پیکر چهار شهید به خاک سپرده شده و تشییع و خاک‌سپاری پیکر دو شهید دیگر در روزهای آینده انجام خواهد شد.

کد مطلب 5090333

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