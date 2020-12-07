پیکر ۲ شهید گمنام در اهواز خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان عصر امروز در این آئین، تداوم راه شهدا را گره‌گشای رفع معضلات کشور برشمرد و گفت: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، بارها نقشه راه شهدا را برای نظام و جامعه ترسیم کردند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این نقشه راه تأکید داشتند و اکنون با وجود این تأکیدات، فاصله گرفتن از این مسیر توسط هیچ گروه و دولتی پذیرفتنی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی فرد افزود: تکیه بر توانایی و ظرفیت‌های داخل کشور از مهم‌ترین تأکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر بوده است.

وی ادامه داد: اگر مانند دوران دفاع مقدس که به جوانان غیور مملکت اعتماد کردیم، در عرصه اقتصادی نیز به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی اعتماد کنیم، بی‌شک می‌توانیم از پیچ‌های خطرناک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خوبی و به سلامت عبور کنیم.

موسوی فرد در پایان گفت: امروز پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محوطه گروه توپخانه و موشکی ۶۴ الحدید اهواز به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز پیکر مطهر دو شهید گمنام در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تشییع و در یادمان شهدای گمنام این شرکت به خاک سپرده شد.

هفته گذشته پیکر مطهر ۶ شاید گمنام از طریق فرودگاه بین المللی سردار شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد که تاکنون پیکر چهار شهید به خاک سپرده شده و تشییع و خاک‌سپاری پیکر دو شهید دیگر در روزهای آینده انجام خواهد شد.