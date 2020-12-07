به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری عصر دوشنبه در ستاد بازآفرینی شهری زنجان، با اشاره به اینکه خوشبختانه زنجان جزو استانهایی است که به عینه شاهد کاهش آمار مربوط به جمعیت سکونتگاههای غیررسمی هستیم؛ افزود: با توجه به دغدغهای که مسئولان استان زنجان در حوزه بازآفرینی شهری دارند، امیدواریم در این خصوص به نتایج خوبی دست یابند.
وی با یادآوری اینکه در زنجان سکونتگاههای غیررسمی به هشت منطقه تقسیم شده است، تصریح کرد: علاوه بر این در زنجان ۲۵ پروژه فعال برای بهسازی سکونتگاههای غیررسمی در نظر گرفته شده است که بیتردید با مدیریت صحیح در اجرای این پروژهها گام بلندی در این زمینه توسط زنجان برداشته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر اینکه موضوع تخصیص اعتبار، همواره یکی از دغدغههای مهم برای اجرای پروژههای مختلف بوده است، ادامه داد: در همین راستا ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای این بخش در نظر گرفته شده است که امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته، به موقع در اختیار استان قرار گیرد.
عبوری با یادآوری اینکه یکی از امتیازات تشویقی برای ساخت و ساز در بافتهای فرسوده، تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه ساهت است، اظهار کرد: آنچه که در خصوص ساخت و ساز در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی مد نظر ما است، موضوع اجرای طرحهای محرک توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: حمایتهای لازم از اجرای پروژههای جدید و یا نیمهتمام در بافتهای فرسوده و نیز سکونتگاههای غیررسمی به عمل میآید.
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