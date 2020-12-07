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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۴

با تلاش راهداران؛

راه ارتباطی ۸۶ روستای استان قزوین بازگشایی شد

راه ارتباطی ۸۶ روستای استان قزوین بازگشایی شد

قزوین - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: راه ارتباطی ۸۶ روستای این استان که به علت بارش برف سنگین بسته شده بود با تلاش راهداران بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین، جواد حق لطفی افزود: از ۴۸ ساعت گذشته بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی این روستاها را بسته بود که صبح امروز دوشنبه پس از پایان بارش برف، راهداران انجام عملیات تیغ زنی، برف روبی و نمک پاشی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه هم اکنون راه ارتباطی ۸۶ روستا باز شده است، اضافه کرد: بازگشایی ۳۳ راه روستایی باقی مانده نیز هم اکنون توسط راهداران در حال انجام است.

حق لطفی ادامه داد: این راه‌های روستایی عمدتاً مربوط به مناطق کوهین، الموت، تاکستان، آوج و بوئین زهرا بود.

وی اظهار داشت: هم اکنون به جز مه گرفتگی در کوهین در سایر محورهای استان قزوین پدیده خاصی نداریم و از رانندگان می‌خواهیم در هنگام تردد در مسیر کوهین فاصله طولی را رعایت کنند.

حق لطفی از مردم خواست در صورت سفر به مناطق روستایی نیز حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

کد مطلب 5090408

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