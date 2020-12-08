به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونای استان که به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، از کاهش بیماری کرونا در استان زنجان خبر دادو گفت: کرونا دراستان روند کاهشی به خود گرفته است.

وی به اهداف اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی اشاره کرد و یاد آورشد: قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا و جداسازی افراد کرونایی از افراد سالم، کاهش بستری‌ها و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دارای بیماری زمینه‌ای و سالمندان، از جمله اهداف اجرای این طرح است‌.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، گفت: برای تحقق اجرای این طرح بسیار مهم در استان باید تمام دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند.

نافچی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اداری استان و کمیته‌هایی که در آینده تشکیل می‌شود، وظیفه اجرای طرح شهید سلیمانی را دارند.

وی گفت: فرمانداران به‌عنوان فرماندهان عملیاتی اجرای این طرح مشخص شده‌اند که باید هدایت، ساماندهی، جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی و دولتی در شهرستان‌ها را انجام دهند و هفت کمیته در استان زنجان کار حمایت و پشتیبانی از فرمانداران در حوزه تامین، تجهیز و آماده‌سازی برای پذیرش بیماران و نگهداری آنان در طول ۱۴ روز را بر عهده دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، ابراز کرد: استفاده از سالن‌های ورزشی یا خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی مورد توجه قرار گیرد و همه امکانات در این مکان‌ها فراهم شود تا بتوانیم پذیرش بیمار را داشته باشیم.

نافچی افزود: اقلام و تجهیزات پزشکی، تغذیه، لجستیک، نیروی انسانی برای مراقبت‌های درمانی و خدماتی، از جمله اقلام مورد نیاز اجرای این طرح است.

وی تصریح کرد: تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در تامین فضای مورد نیاز، آزاد کردن نیروی انسانی و خودرو براساس طرح زمان‌بندی باید همکاری لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، برلزوم جلب و جذب کمک‌های خیرین زنجانی برای تجهیز امکانات مورد نیاز نقاهت‌گاه‌های استان تاکید کردو گفت: باید جامعه را از لحاظ ذهنی و روانی آماده کنیم.

نافچی گفت: کمیته اجرایی و عملیاتی مقابله با کرونا در همه دستگاه‌های اداری استان از فردا تشکیل می‌شود.

وی برلزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی برای قرنطینه تاکید کرد و گفت: از هتل‌ها، مهمان‌سراها و مهمان‌پذیرهای استان، اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی، سالن‌های ورزشی، مهمان‌پذیر ادارات، مهمان‌پذیرهایی در ادارات متعلق به بخش دولتی و خصوصی هستند، استفاده می‌شود.