۳ هزار مورد تست سریع در زنجان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه دوشنبه در جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: برای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا، نیازمند انجام اقداماتی در قالب نظارت، حمایت و درمان هستیم.

وی با بیان اینکه شاهد کاهش روند این بیماری در استان زنجان هستیم، اظهار کرد: طرح شهید سلیمانی فرصتی گران‌بها برای قطع زنجیره انتقال این بیماری در کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: با اجرای درست این طرح بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در استان کاهش می‌یابد.

قزلباش تاکید کرد: با پیک سوم کرونا بخشی از بستری‌های کرونایی در نقاهتگاه‌ها نگهداری می‌شدند تا سایر بیماران غیر کرونایی از خدمات درمانی محروم نشده و در بیمارستان، بیماران نیازمند به اکسیژن‌درمانی، مراقبت‌های ویژه و ویزیت روزانه پزشکان بستری می‌شدند.

وی برلزوم استفاده از ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی استان برای نقاهتگاه تاکید کرد و گفت: اولویت ایجاد نقاهتگاه‌ها، در خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه وضعیت بیماری کرونا در این شهرستان از الگوی استان گیلان پیروی می‌کند، گفت: مبتلایان به کرونا درطارم هم روند افزایشی دارد.

قزلباش ابراز داشت: افزایش آمار کرونا در استان به معنای افزایش شیوع بیماری کرونا نبوده بلکه به معنای افزایش قدرت شناسایی بیماران کرونایی در استان است.

وی با بیان اینکه تست سریع در استان وارد بحث آزمایشگاهی شده و تاکنون بیش ازسه هزار تست سریع انجام شده است، افزود: طی این هفته چهار هزار و ۳۲۵ مورد مثبت کرونا در استان شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، تصریح کرد: اکنون امکان جداسازی همه بیماران کرونایی در نقاهتگاه‌های استان وجود ندارد، زیرا هنوز امکانات مورد نیاز راه‌اندازی نشده است.

قزلباش با بیان اینکه مورد مثبت کرونا ثبت شده در هفته جاری چهار هزار و ۳۲۵ مورد بوده است، افزود: از این تعداد سه هزار و ۷۴۴ نفر در منزل ایزوله شدند.

وی با بیان اینکه جداسازی بیماران مبتلا به کرونا یکی از مهمترین راه‌های قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا که با قرنطینه و ایجاد نقاهتگاه محقق می‌شود، گفت: در دو نقاهتگاه هتل سپهر و سالن مادر کودک حدود یک هزار نفر نگهداری و مراقبت شدند.