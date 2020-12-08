ابراهیم احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۵ برنامه طی هفته خدمت داوطلبانه در معاونت داوطلبان هلال‌احمر استان سمنان اجراشده است، ابراز داشت: مهم‌ترین طرح‌های اجراشده ناظران سلامت و آمران سلامت را می‌توان نام برد که داوطلبان هلال‌احمر همگام با دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

وی ضمن بیان اینکه کرونا باعث ایجاد آسیب‌های بسیاری به اقتصاد خانواده‌های نیازمند شده است، افزود: برای کمک به این خانواده‌ها سبدهای غذایی توسط داوطلبان تهیه و به این خانواده‌ها اهدا می‌شود که توزیع ۲۰۰ سبد غذایی به‌منظور حمایت از خانواده‌های کم برخوردار در دامغان تنها یک نمونه از این فعالیت داوطلبی است.

۸۰ کپسول اکسیژن اهدا شد

معاون داوطلبان هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه تاکنون ۸۰ کپسول اکسیژن و مانومتر توسط خیران به هلال‌احمر استان اهداشده است، ابراز داشت: اجرای طرح اهدای نفس به‌منظور تأمین و اهدای کپسول اکسیژن و مانومتر به‌صورت امانی به بیماران متأثر از ویروس کرونا که دوران نقاهت را در خانه سپری می‌کنند دیگر فعالیت داوطلبان است.

احسانی ضمن بیان اینکه در برخی از شهرهای استان سمنان داوطلبان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خانواده‌های مدافع سلامت و شهدا سر زدند تا یاد آن‌ها را گرامی بدارند، تصریح کرد: همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه و همچنین تقدیر از مشارکت‌کنندگان در طرح اهدای نفس با اهدای تندیس دیگر برنامه داوطلبان بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه اجرای پروژه‌های داوطلبی در زمینه‌های حمایتی- معیشتی توسط داوطلبان استان سمنان تا پایان سال‌جاری همچنان ادامه خواهد داشت لذا از هم استانی‌ها انتظار می‌رود در این راه همکاری لازم را با داوطلبان هلال‌احمر داشته باشند.