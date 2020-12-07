به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی عصر دوشنبه در نشست مدیران دستگاههای اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی استان بوشهر، اتصال به خطر ریل سراسری است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در مطالعات آمایشی توسط دانشگاه تهران در چهل سال پیش بهترین شرایط را برای اتصال به خط ریلی داشته است، ادامه داد: راهآهن برای استان بوشهر بسیار مهم است و باید تلاش جدی برای تسریع در تکمیل این پروژه انجام شود.
نماینده شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه بنادر و گمرکات استان بوشهر تاکید کرد و افزود: ساحل و دریا نعمت بزرگی برای استان بوشهر است و باید برای توسعه زیرساختها در این حوزه تلاش شود.
وی تاکید کرد: هرچند توسعه زیرساختهای بندری در بوشهر از اهمیت بالایی برخوردار است ولی از دیگر مناطق ساحلی استان بوشهر نیز نباید غفلت کرد و برای توسعه زیرساختها در این مناطق تلاش شود.
کرمی بر لزوم ایجاد شبکه اقتصادی در استان بوشهر برای هدایت تولید تا بازار تاکید کرد کرد و ادامه داد: احداث سیلوی گندم از نیازهای استان است که باید حمایت لازم از بخش خصوصی برای این مهم انجام شود.
وی در مورد سوءاستفادههای صورت گرفته از کارتهای بازرگانی اجارهای، تصریح کرد: در برخی استانها کارتهایی صادر ولی خروجی و بدنامی آن برای استان بوشهر است که باید نظارت جدی بر این موضوع انجام شود.
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