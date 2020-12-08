پیام محرمانه آمریکا/ کارشکنی واشنگتن در مسیر صلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن، اعلام کرد که آمریکایی‌ها یک پیام محرمانه در خصوص صلح در یمن برای جنبش انصارالله ارسال کرده‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها از طریق برخی واسطه‌ها نامه‌ای برای ما فرستاده و اعلام کردند اگر ما موافق برقراری صلح در یمن نباشیم، حتی اگر عربستان نیز راضی باشد، صلحی در کار نخواهد بود.

الحوثی ادامه داد: سفیر آمریکا از پشت میزی که برای برقراری صلح در یمن در نظر گرفته شده است، در مقابل هیأت صنعا در کویت، تهدید کرد که واشنگتن ریال یمن را نابود خواهد کرد.

وی گفت: این اقدام آمریکا، در راستای محاصره کشنده مردم یمن صورت می‌گیرد.

پیش از این نیز منابع آگاه اعلام کرده بودند که آمریکا به دنبال به دست گرفتن کنترل استان المهره در شرق یمن است.

این منابع به سفر ناگهانی کریستوفر هنزل سفیر آمریکا به استان المهره اشاره و بیان کردند که طرحی برای اشغال کامل این استان توسط عناصر سعودی و آمریکایی وجود دارد.