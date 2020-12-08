قیمت نفت به افت خود ادامه داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت‌های نفت خام در معاملات روز سه‌شنبه تحت تأثیر رشد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و تشدید نگرانی از چشم‌انداز تقاضای نفت خام به افت خود ادامه دادند. این در حالی است که قیمت شاخص‌های نفت خام دیشب هم ۱ درصد سقوط کرده بود.

تا ساعت ۷:۲۲ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۸۶ درصد یا ۴۲ سنت افت کرد و به ۴۸.۳۷ دلار رسید. قیمت این شاخص در معاملات دیشب ۰.۹۴ درصد سقوط کرده بود.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۰.۷۶ درصد یا ۳۵ دلار افت کرد و به ۴۵.۴۱ دلار بازگشت. این شاخص در معاملات دیشب ۱.۰۸ درصد سقوط کرده بود.

افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان که باعث وضع محدودیت‌های قرنطینه‌ای شدیدی در آمریکا (کالیفرنیا)، آلمان و کره‌جنوبی شده است، نگرانی‌های زیادی را در مورد کاهش شدید تقاضای نفت در آینده نزدیک به وجود آورده است.