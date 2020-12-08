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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۸:۵۹

در معاملات امروز بازارها؛

قیمت جهانی طلا یک درصد جهش کرد/ هر اونس ۱۸۶۷ دلار

قیمت جهانی طلا یک درصد جهش کرد/ هر اونس ۱۸۶۷ دلار

قیمت‌ طلا در معاملات جهانی امروز سه‌شنبه در حالی به رشد خود ادامه داد که دیشب تحت تاثیر امید به بسته کمک مالی جدید آمریکا یک درصد جهش کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت طلا در معاملات جهانی امروز سه‌شنبه در حالی به رشد خود ادامه داد که دیشب تحت تأثیر امید به بسته کمک مالی جدید آمریکا یک درصد جهش کرده بود.

تا ساعت ۷:۱۳ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۲۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۸۶۷.۹۴ دلار رسید. قیمت این شاخص در معاملات دیشب ۱.۳ درصد جهش کرده بود.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۳۲ درصد دیگر رشد کرد و به ۱٫۸۷۲ دلار رسید. این شاخص هم در معاملات دیشب ۱.۴ درصد جهش کرده بود.

تحلیل‌گر ارشد کیتکومتالز، جیم وایکوف، می‌گوید: برنامه آمریکا برای ارائه بسته مالی جدید به بازار طلا کمک کرده است چرا که هرچه پول بیشتری به بازار تزریق شود باعث ایجاد تورم خواهد شد. این به معنای کاهش ارزش دلار و تقویت قیمت طلا در آینده نزدیک است.

کد مطلب 5090472

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