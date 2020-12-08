به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اغلب سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز سه‌شنبه تحت تأثیر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از نحوه تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا پس از برگزیت، مذاکرات بسته کمک مالی جدید آمریکا و افزایش مبتلایان به ویروس کرونا افت کردند.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۱ درصد افت کرد در حالی که شاخص نیکی ژاپن ۰.۲۷ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۴۶ درصد افت کرد.

در استرالیا شاخص سهام ای‌اس‌اکس توانست بر خلاف بازارهای منطقه ۰.۱۰ درصد رشد کند در حالی که کوسپی کره‌جنوبی ۱.۱۰ درصد سقوط کرد.

در بازار ارز، دلار همچنان در مقابل ارزهای مهم آسیا در سطح پایینی باقی ماند.

دلار در مقابل ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب در نرخ‌های برابری ۱۰۴.۰۳ واحد و ۶.۵۳۶۵ واحد، معامله شد.