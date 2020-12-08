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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۸:۲۳

رئیس محیط زیست گرگان و آق قلا:

شکارچی غیرمجاز در صوفیکم آق قلا دستگیر شد

شکارچی غیرمجاز در صوفیکم آق قلا دستگیر شد

آق قلا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرگان و آق قلا از دستگیری شکارچی غیرمجاز در تالاب صوفیکم آق قلا خبر داد و گفت: متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قنبرعلی تمسکنی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شکارچی متخلفی که در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تالاب صوفیکم در شمال آق قلا مبادرت به شکار یک قطعه مرغابی وحشی کرده بود، توسط محیط‌بانان دستگیر شد.

وی افزود: از این شکارچی غیرمجاز علاوه بر لاشه یک قطعه پرنده یک قبضه سلاح شکاری دولول هم کشف و ضبط شد.

تمسکنی با بیان اینکه شکار در استان بدون تحصیل پروانه، ممنوع است، از شهروندان و علاقه‌مندان به حیات وحش در استان خواست هر گونه اخبار تخلفاتی را به محیط زیست اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: تالاب صوفی کرد یکی از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در شمال استان بوده که همه ساله میزبان طیف گسترده‌ای از پرندگان همچون چنگر، مرغابی، باکلان و غیره است.

کد مطلب 5090486

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    نظرات

    • محجوب JP ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فصل شکار رو به اتمامه و هنوز پروانه شکار صادر نشده؛با صادر نشدن پروانه شکار برای چند روز محدود در طول یک سال مطمئنا از این قبیل اتفاقات زیاد رخ خواهد داد، شکارچی ک تفنگ و فشنگش مجاز بوده را فقط با ی قطعه پرنده دستگیر و دستبند زدند و خبر رو رسانه ای کردند!!
    • محجوب JP ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فصل شکار رو به اتمامه و هنوز پروانه شکار صادر نشده؛با صادر نشدن پروانه شکار برای چند روز محدود در طول یک سال مطمئنا از این قبیل اتفاقات زیاد رخ خواهد داد، شکارچی ک تفنگ و فشنگش مجاز بوده را فقط با ی قطعه پرنده دستگیر و دستبند زدند و خبر رو رسانه ای کردند!!

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