شکارچی غیرمجاز در صوفیکم آق قلا دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبرعلی تمسکنی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شکارچی متخلفی که در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تالاب صوفیکم در شمال آق قلا مبادرت به شکار یک قطعه مرغابی وحشی کرده بود، توسط محیط‌بانان دستگیر شد.

وی افزود: از این شکارچی غیرمجاز علاوه بر لاشه یک قطعه پرنده یک قبضه سلاح شکاری دولول هم کشف و ضبط شد.

تمسکنی با بیان اینکه شکار در استان بدون تحصیل پروانه، ممنوع است، از شهروندان و علاقه‌مندان به حیات وحش در استان خواست هر گونه اخبار تخلفاتی را به محیط زیست اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: تالاب صوفی کرد یکی از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در شمال استان بوده که همه ساله میزبان طیف گسترده‌ای از پرندگان همچون چنگر، مرغابی، باکلان و غیره است.