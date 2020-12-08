ضرورت تهویه هوا در فضاهای بسته/ ۲۰ درصد مشاغل باید تعطیل بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی، در برنامه تلویزیونی شبکه خبر، افزود: استفاده از ماسک و تهویه مناسب در همه محلها شرط اصلی مقابله با شیوع ویروس کرونا است.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ادامه داد: بیماری کرونا به دو سه طریق گسترش مییابد. فعالیت فهرست گروه شغلی یک و دو آغاز شده و ما باید بیش از پیش پروتکلها را رعایت کنیم.
فرهادی گفت: اگر چند اصل بهداشتی رعایت نشود، ممکن است به محدودیتهای سختگیرانه برگردیم.
وی افزود: تا حدود ۹۰ درصد محدودیتها رعایت شده و همکاری مردم و دستگاههای مختلف چشم گیر است.
فرهادی گفت: در واحدهای کسب و کار و ادارات باید تهویه هوا صورت گیرد. دست کم در هر ساعت ۵ تا ۱۰ دقیقه پنجرهها را باز کنیم تا هوای تازه وارد فضای کار شود.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، افزود: گروه یک ۳۵ درصد مشاغل کشور و گروه دوم بیش از ۴۵ درصد دیگر و در مجموع ۸۰ درصد از انواع صنوف کشور باز است. امیدواریم ۲۰ درصد باقیمانده که هنوز در فهرست غیر ضروریها هستند به فعالیت مشغول نشوند و محدودیتها را رعایت کنند.
فرهادی تاکید کرد: بازرسان وزارت بهداشت پروتکلهای بهداشتی را در بین مکانهای مجاز پیگیری میکنند.
وی گفت: اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا به عهده تمامی دستگاهها است و رعایت آن الزامی است. طبق مصوبه ستاد همه اتحادیهها و دستگاهها باید یک خط تلفن مجزا برای گزارشات مردمی اعلام شود.
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