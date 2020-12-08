پیش بینی سیلابی شدن هرمزگان از اواسط دی تا فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مدرس در جلسه ستاد استانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با اشاره به ورود سامانه بارشی اخیر به استان و صدور اخطار در زمینه وقوع احتمالی سیلاب در برخی از مناطق استان، با تأکید بر هماهنگی و هم افزایی در زمینه پیشگیری و مقابله با بحران، گفت: برنامه ریزی ها باید همتراز بحران پیش برود که بتوان در زمان وقوع یک حادثه و بحران، آن را درست مدیریت کرد.

وی افزود: با توجه به پیش بینی وقوع سیلاب و ورود سامانه های بارشی فعال به استان از اواسط دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ماه، به منظور هماهنگی بیشتر اجزای پیشگیری مدیریت بحران، در مقطع فعلی جلسات این ستاد هر دو هفته یک بار و در زمان وقوع بارش ها باید جلسات ستاد به صورت هفتگی برگزار شود.

جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان، با اشاره به لزوم هماهنگی مضاعف آب منطقه ای هرمزگان و هلال احمر در راستای مدیریت سیلاب و انجام عملیات امداد و نجات، عنوان کرد: رفع نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر قبلی و شناسایی مخاطرات جدید باید به‌صورت ویژه در دستور کار ستاد قرار بگیرد و کاهش میزان خسارت به مردم در زمان وقوع سیلاب از هم اکنون به عنوان یک تکلیف اداری و وظیفه انسانی باید مدنظر قرار بگیرد.

مدرس افزود: در سیل سال گذشته، همه دستگاه ها تمام توان خود را پای کار آوردند و خسارت ها را به حداقل رساندند اما زمانی می توانیم بگوییم مدیریت درستی داشته ایم که خسارات ناشی از یک بحران پیش بینی شده را به صفر برسانیم.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان، گفت: شهرداری های سراسر استان مکلف هستند تمهیدات لازم را به منظور تسریع در فرآیند اجرای پروژه های عمرانی تا قبل از شروع فصل بارندگی پیش بینی کنند.

مدرس تأکید کرد: ظرف ۴۸ ساعت آینده باید پیش بینی لازم در زمینه آسیب های موجود صورت بگیرد که بتوان به منظور تأمین اعتبار مالی، از ظرفیت ماده ۱۰ قانون تنظیم استفاده کرد.

وی اضافه کرد: مدیریت سیلاب در سدها و رودخانه ها موضوع مهمی است که دهیاران و فرمانداران باید از فرصت باقی مانده تا شروع فصل بارندگی بدرستی استفاده و به آن توجه ویژه داشته باشند.

مدرس همچنین ضمن قدردانی از صدا و سیما و رسانه ها به منظور هدایت درست افکار عمومی در مدیریت بحران، گفت: بخش بزرگی از مدیریت بحران وابسته به آگاه سازی مردم از مخاطرات و آسیب های پیش رو است که این تکلیف به خوبی از سوی رسانه ها انجام شده است.

وی با تاکید بر توجه به هشدارهای صادره از سوی اداره کل هواشناسی و ستاد مدیریت بحران استان، گفت: متاسفانه دیروز و در اثر عدم توجه به هشدارهای اعلام شده، پنج تن از هم استانی هایمان را در پارسیان از دست دادیم.

جانشین رییس ستاد مدیریت بحران هرمزگان، احصاء پهنه های آسیب پذیر و جمع‌آوری اطلاعات متقن را اصل ضرروی برای مدیریت بحران برشمرد و گفت: اطلاعات جمع آوری شده باید قابل اعتنا و مستند باشد که بتوان بر مبنای آن، دستور العمل های ستاد مدیریت بحران کشور را اجرایی کرد.

مدرس، همچنین از تعیین تکلیف موضوع ساماندهی خورها و مسیل های درون شهری با دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون حقوقی رییس جمهور خبر داد و افزود: دفع و ساماندهی آب های سطحی بر اساس این دستورالعمل به عهده آب منطقه ای هرمزگان است.

وی اضافه کرد: تحقق این موضوع در وهله اول وابسته به تخصیص منابع اعتباری لازم است که باید در این خصوص همه دستگاه های مرتبط، در راستای تامین اعتبار طرح ساماندهی خور ها و مسیل ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش کنند.

جانشین رییس ستاد مدیریت بحران هرمزگان با تأکید بر اینکه نمایندگان مدیریت بحران سازمان و ادارات و به‌ویژه صنایع مستقر در غرب بندرعباس باید از اختیارات کافی برخوردار باشند، گفت: در صورت معرفی نماینده فاقد اختیارات تام از سوی دستگاه های اجرایی و به‌ویژه شرکت های مستقر در غرب بندرعباس، بر اساس دستورالعمل مدیریت بحران با مدیران دستگاه های خاطی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

در نشست امروز معاون اداره کل هواشناسی هرمزگان گزارشی را در خصوص وضعیت جوی و پیش بینی فصلی این اداره کل در زمینه وقوع سیلاب در فصل زمستان تا اواسط فروردین ماه را ارائه کرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی نیز گزارشی از روند مبارزه با آفت ملخ صحرایی ارائه و مقرر شد پیشنهادات لازم به منظور بهره مندی از اعتبارات بودجه پیشگیری به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شود.