همه مدعیان امتیاز دادند/ سقوط ماشین به قعر در روز ترکیدن بغض اراک

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با انجام ۷ بازی پشت سر گذاشته شد و در این روز همه مدعیان به جز پرسپولیس و نساجی که دیدارشان به تعویق افتاد امتیاز از دست دادند و شهرخودرو و پیکان به لطف پیروزی در این هفته توانستند به جمع مدعیان اضافه شوند.

اتفاقات رقم افتاده در این هفته باعث شد تا فاصله امتیازی بسیار کم شود و فشردگی در بالای جدول رده بندی بستر هرگونه تغییر در هفته‌های پیش رو را ایجاد کرده است.

گل گهر صدرنشین، اولین شکست خود در این فصل را تجربه کرد اما باوجود همین شکست به لطف توقف استقلال و صنعت نفت و برگزار نشدن دیدار پرسپولیس و نساجی، همچنان در صدر جدول باقی ماند.

در این هفته رسول خطیبی بلایی بر سر تیم سابقش آورد که آن را به انتهای جدول فرستاد. شاگردان خطیبی هرچقدر در بازی‌های قبلی گل نزده بودند در این بازی گلزنی کردند تا به لطف این پیروزی از انتهای جدول فاصله گرفته و ماشین سازی با جوان‌ترین سرمربی تاریخ این مسابقات با یک امتیاز و ۱۰ گل خورده به تنهایی در انتهای جدول قرار بگیرد.

پیکان که این روزها با تارتار خوب نتیجه می‌گیرد، در ادامه روند رو به جلو توانست در سیرجان صدرنشین کنونی فوتبال ایران را شکت داده خودش هم به رده چهارم صعود کند.

فولاد و تراکتور در یک بازی جنجالی بدون اینکه گلی مقابل هم به ثمر برسانند به بازی خود پایان دادند که این سومین تساوی تراکتور و چهارمین تساوی فولادی‌ها بود. در این بازی بار دیگر شاهد جنجال نیمکت‌ها بودیم و عجیب که باز هم یک پای این جنجال نیمکت فولاد بود. نیمکتی که در این فصل بیش از سایر نیمکت‌ها تنش داشته است.

نفت مسجد سلیمان را باید پدیده این هفته دانست و عنوان بهترین تیم را به آن داد. شاگردان مجتبی حسینی توانستند با شایستگی تیم خوب سپاهان را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهند تا نخستین پیروزی این فصل خود را در یکی از حساس‌ترین دیدارهای نیم فصل شان به دست آورند.

در هفته پنجم تیم خوب شهرخودرو در فولاد شهر به دیدار تیم کرونا زده و بحران زده ذوب آهن رفت و موفق شد به پیروزی دو بر یک برسد تا این نتیجه شاگردان رحمتی را به کورس مدعیان اضافه و شاگردان رضایی را به سمت انتهای جدول راهنمایی کند. ذوب آهن حالا در رده چهاردهم جدول قرار دارد و تنها مس رفسنجان و ماشین سازی را پایین‌تر از خود می‌بیند.

سایپا و مس رفسنجان هم در دیداری کم حاشیه و کم اتفاق به مساوی بدون گل رضایت دادند تا امتیازات بین دو تیم نارنجی پوش تقسیم شود. این دومین امتیاز مس رفسنجان بود و جالب اینکه این تیم هر دو امتیاز خود را در دیدارهای خارج از خانه به دست آورده و همچنان در حسرت امتیاز خانگی می‌سوزد. همانطور که در حسرت گل زدن در لیگ قرار دارد.

در حالی در پایان هفته پنجم گل گهر با ۱۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد که کماکان تنها تیمی است که امتیازاتش دو رقمی شده است. فاصله امتیازی بین تیم‌ها بسیار کم است و بعد از گل گهر ۱۰ امتیازی، ۴ تیم ۸ امتیازی و ۵ تیم ۷ امتیازی قرار دارند که عملاً رو کاغذ در هفته ششم شانس رسیدن به صدر جدول را دارند. در مجموع نیز فاصل صدر تا قعر جدول ۹ امتیاز است و این آمار نشان می‌دهد این جدول تثبیت نشده و جای تغییرات زیادی در هفته‌های آینده دارد.

در این هفته ۱۶ گل در ۷ بازی ثبت شد که نرخ گلزنی نسبت به هفته قبل رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. در هفته چهارم ۹ گل در ۸ بازی به ثمر رسید و در هفته پنجم ۱۶ گل در ۷ بازی.

حامد پاکدل و سعید باقرپسند دو مهاجم تیم آلومینیوم اراک تنها بازیکنانی بودند که در این هفته بیشتر از یک گل زدند تا هر کدام با زدن ۲ گل، بیشترین سهم را در پیروزی پر گل آلومینیوم داشته باشند. دیدار آلومینیوم اراک و ماشین سازی تبریز با رد و بدل شدن ۵ گل، پر گل ترین بازی هفته بود.

پیکان و شهرخودرو دو تیمی بودند که در هفته پنجم خارج از خانه پیروز شدند که قطعاً نتیجه پیکان قابل ملاحظه تر بود چرا که آنها توانستند صدرنشین مسابقات را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند.

خلاصه نتایج هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است؛

نساجی - پرسپولیس؛ لغو شد

نفت مسجد سلیمان ۳ - سپاهان یک

ذوب آهن اصفهان صفر - شهرخودرو ۲

تراکتور صفر - فولاد صفر

سایپا صفر - مس رفسنجان صفر

گل گهر سیرجان یک - پیکان تهران ۲

آلومینیوم اراک ۴ - ماشین سازی تبریز یک

استقلال تهران یک - صنعت نفت آبادان یک

جدول رده بندی لیگ برتر در هفته پنجم