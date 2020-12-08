اختصاص تجهیزات جدید درمانی به ایلام در مواجهه با کرونا

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاون بهداشت وزارت بهداشت، برای تقویت زیرساخت‌های بهداشتی استان ایلام دستورات خوبی صادر کرده است.

وی با اشاره به خرید خودرو کامیونت ایسوزو ۶ تن با سردخانه برای حمل واکسن و مواد بیولوژیک، افزود: قرار است ۱۵ قلم تجهیزات آزمایشگاهی برای راه اندازی و تکمیل آزمایشگاه مرجع دانشگاهی در استان پس از بازدید کارشناسان وزارت نیز تهیه شود.

نماینده مردم ایلام عنوان کرد: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای تکمیل زیرساخت‌های شبکه بهداشت و درمان هلیلان اختصاص یافته است.

فلاحی با اشاره به تأمین منابع مالی برای اورژانس شهرستان‌های ملکشاهی، بدره، سیروان و هلیلان که فاقد بیمارستان بوده و صرفاً دارای مراکز بهداشتی هستند، گفت: ۱۱ قلم تجهیزات موردنیاز برای اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی در شهرستان‌های ایوان، چرداول، مهران و…نیز تهیه می‌شود.

وی عنوان کرد: تأمین منابع مالی برای پرداخت مطالبات پزشکان و ماماهای طرف قرارداد با برنامه پزشک خانواده روستایی، تجهیز خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت، پرداخت کارانه پرسنل ستادی مراکز بهداشت استان و شبکه‌های بهداشتی درمانی، پرداخت مطالبات رانندگان استیجاری برنامه پزشک خانواده و پرداخت مطالبات داروخانه‌های استان از دیگر دستوارت معاون وزیر بهداشت برای استان ایلام بوده است.