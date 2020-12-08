به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در جریان نشست دوره‌ای وزارت اوقاف این کشور در دمشق بیان کرد که آنچه توان یک جامعه را مشخص می‌کند، مصونیت آن در برابر تهاجم فکری است.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: میزان پایبندی یک جامعه به دین از طریق میزان اخلاق آن جامعه و رفتار اعضای آن مشخص می‌شود.

بشار اسد در خصوص اوضاع این کشور بیان کرد: ما در شرایط جنگی هستیم؛ جنگی که می‌تواند اقتصادی، نظامی و حتی عقیدتی باشد.

وی ادامه داد: ما به دنبال دریافت گواهی حسن رفتار از سوی کشورهای غربی نیستیم و باید بر این نکته تاکید کنیم که تروریسم هیچ ارتباطی به دین اسلام ندارد.

بشار اسد به تحولات اخیر در فرانسه و گسترش اسلام هراسی در این کشور به بهانه‌های مختلف اشاره کرد.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه انتخابات ریاست جمهوری آینده را در پیش رو دارد و قصد دارد با چنین اقداماتی، افرادی را که از اسلام هراسی رنج می‌برند، به سوی خود جذب کند.

وی از اقدامات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز انتقاد کرد و آن را در راستای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ خواند.