رشد اقتصادی ایران مثبت شد/ ثبت رشد دورقمی در برخی تولیدات

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل بانک مرکزی از مثبت شدن دوباره رشد نفتی اقتصاد ایران خبر داده و اعلام کرده که رشد اقتصادی از ماه جاری مثبت خواهد شد. به گفته عبدالناصر همتی، روند رو به رشد در اقتصاد ایران آغاز شده و کارگاه‌های صنعتی و مجموعه‌های تولیدی راه خود را پیدا کرده‌اند. این سخنان او به این معنا است که برای اولین بار بعد از سال ۹۷، تولید فصلی بخش نفت و گاز کشور بیشتر شده است و به تبع آن، قطعاً درآمدهای نفتی کشور نیز بیشتر خواهد شد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به رغم تنگنای ارزی، نرخ رشد برخی بخش‌ها قابل توجه و دو رقمی است، گفت: این امر نشانگر آن است که علیرغم کاهش درآمدهای ارزی کشور، سیاست جایگزینی واردات به خوبی اجرایی شده و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند به دلیل جلوگیری از واردات کالاهای مشابه، تولیدات خود را جایگزین واردات کنند.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: بالا رفتن تولید در بخش نفت و گاز از یک سو و بالا رفتن میزان تولید بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و معدن از سوی دیگر، هر کدام اثر متفاوتی را بر رشد اقتصاد ایران به جا می‌گذارند؛ این در حالی است که طی مدتی که اثر نرخ ارز و کاهش منابع ارزی اتفاق افتاده، در بخش‌هایی از اقتصاد ایران کار به خوبی پیش رفته که نمونه آن برخی تولیدات منتخب صنعتی و معدنی از جمله فلزات و لوازم خانگی است که رشد خوبی را تجربه کرده‌اند؛ پس رشد بخش صنعت بر کل رشد اقتصادی که به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود، اثر مثبتی خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول، در برخی بخش‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی و به خصوص در حوزه تولیدات صنعتی، رشد دو رقمی را تجربه خواهیم کرد که این خود بر عدد رشد اقتصادی بدون نفت تأثیرگذار خواهد بود و نشانگر افزایش عمق تولید داخلی است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی کل از حالت منفی حالت خارج می‌شود.

وی اظهار داشت: افت تولید نفت طی امسال و سال گذشته کاملاً مشهود است، اما بر اساس عملکردها، از این به بعد انتظار افت تولید نفت را نداریم و تولیدات نفت به یک ثبات رسیده است که دیگر اثر منفی در کل رشد اقتصادی به جا نخواهد گذاشت؛ ضمن اینکه در بخش غیرنفتی نیز سیاست جایگزینی واردات ما را به رشد مثبت مناسبی خواهد رساند؛ اما در مجموع، کل رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد شد و عدد آن البته کوچک و کمی بالای صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرده که در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشد گروه کشاورزی مثبت ۱٫۷ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۰٫۷ درصد و گروه خدمات منفی ۳٫۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. همچنین در تابستان ۹۹ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ۰٫۲ درصد و بدون نفت به منفی ۰٫۲ درصد رسیده است.