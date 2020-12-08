به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام این موضوع که جو بایدن نامزد مدعی پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، روز جمعه گزینه مورد نظر خود را برای احراز پست وزارت دفاع این کشور معرفی خواهد کرد؛ منابع آگاه به نشریه «پولیتیکو» گفته‌اند که وی این سِمَت را به «لوید اوستین» فرمانده اسبق سنتکام (واحد تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا) محول خواهد کرد.

اگر این گمانه‌زنی صحت داشته باشد؛ اوستین نخستین سیاه‌پوستی خواهد بود که ریاست پنتاگون را عهده‌دار می‌شود.

البته معرفی او از سوی بایدن، اعتراض گروه‌های به اصطلاح ترقی‌خواه یا پیشرو را در پی خواهد داشت که از بابت ایفای نقش لوید در هیئت ‌مدیره شماری از شرکت‌های اسلحه‌سازی از جمله «ریتون» نگران هستند.

اوستین در حال حاضر هم به تیم انتقال قدرت بایدن در باب مسائل امنیتی مشاوره می‌دهد. یکی از دلایل انتخاب او این است که بایدن از بابت اینکه چرا شمار بیشتری از آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را در کابینه نگنجانده، تحت فشار است.

اوستین ۶۷ سال سن دارد و از ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۲ تا ۸ مارس ۲۰۱۳، معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بود و بعد از آن، به سمت فرماندهی واحد تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا منصوب شد و تا سال ۲۰۱۶ در این سمت باقی ماند.

دوران حضور اوستین در دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با ظهور داعش در سوریه و عراق مصادف بود.

با توجه به اینکه کمتر از ۷ سال از زمان بازنشستگی اوستین می‌گذرد، وی برای ریاست پنتاگون، نیازمند موافقت هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا است.