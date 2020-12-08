یکی از اعضای شورای صالحیه تعلیق شد

کریم گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلیق یکی از اعضای شورای شهر صالحیه خبر داد و افزود: این عضو شورای شهر ظاهراً با نظر دستگاه قضائی از سمت خود تعلیق شده است.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار بهارستان سپس به ماجرای جدال دو علی‌البدل برای ورود به ساختمان شورای صالحیه اشاره کرده و گفت: به‌طور قانونی حق ورود با اولین عضو علی‌البدل است، اما دومین عضو علی‌البدل مدارکی ارائه داده که به‌نظر می‌رسد، نخستین عضو به‌خاطر داشتن حکم محکومیت نمی‌تواند به شورای شهر راه پیدا کند.

وی با بیان اینکه تمام مدارک برای تعیین تکلیف و اعلام نظر به استانداری تهران ارسال شده است، افزود: به‌زودی مشخص می‌شود کدام عضو شورای شهر صالحیه می‌تواند جایگزین عضو تعلیق شده باشد.