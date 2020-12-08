اوضاع انسانی در غزه در سایه شیوع کرونا رو به وخامت نهاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه ای از وخامت اوضاع انسانی در نوارغزه در سایه شیوع ویروس کرونا در این منطقه خبر داد. این جنبش تأکید کرد که به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی در غزه اوضاع انسانی در این باریکه وخیم شده است.

بر اساس این گزارش، حماس در بیانیه مذکور اعلام کرد که از بازدید سفرای کشورهای اروپایی از نوارغزه به منظور پیگیری اوضاع انسانی این باریکه به ویژه در سایه شیوع کرونا استقبال می‌کند. این جنبش یادآور شد که مسبب اصلی بحران‌ها و مشکلات نوارغزه، محاصره ظالمانه و غیرقانونی این باریکه توسط رژیم صهیونیستی است.

قرار است سفرای کشورهای اروپایی امروز سه شنبه به منظور پیگیری اوضاع انسانی باریکه غزه به این منطقه سفر کنند. این درحالی است که اخیراً گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای در این زمینه، نسبت به پیامدهای وخیم ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازِ نوارغزه برای مقابله با کرونا به رژیم صهیونیستی به شدت هشدار دادند.

این گروه‌ها در بیانیه خود تأکید کردند که اگر جان فلسطینیان در نتیجه ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود تجهیزات پزشکی به غزه به خطر بیفتد، تمامی گزینه‌ها برای مقابله با این رژیم مطرح خواهد بود.

گروه‌های مقاومت همچنین از تشکیلات خودگردان خواستند به مسئولیت‌های خود در قبال مردم غزه عمل کرده و داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را برای آنها ارسال کند. گروه‌های مقاومت فلسطین از نهادهای بین‌المللی نیز خواستند به وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال مردم تحت محاصره غزه به ویژه در سایه شیوع گسترده ویروس کرونا در این منطقه عمل کنند.