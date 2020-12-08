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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۶

به دنبال تخریب محل خطبه خوانی شهید شیخ نمر باقر النمر؛

خشم مردم عربستان از تخریب مسجد شیعیان در العوامیه

خشم مردم عربستان از تخریب مسجد شیعیان در العوامیه

کاربران شبکه های اجتماعی عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی خشم خود را از تخریب مسجد امام حسین (ع) در العوامیه توسط آل سعود ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای رژیم سعودی مسجد امام حسین (ع) محل خطبه خوانی شهید شیخ نمر باقر النمر را تخریب کردند. شهید شیخ نمر باقر النمر که توسط عربستان سعودی به شهادت رسید، در مسجد امام حسین (ع) خطبه‌های انقلابی علیه آل سعود ایراد می‌کرد و امامت این مسجد را برعهده داشت.

کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار جلوگیری از استمرار جنایات آل سعود علیه شیعیان این کشور شده و اعلام کردند که این مسجد که شیخ نمر در آن سخنرانی می‌کرد، همان مسجدی است که تاج و تخت سلمان و پسرش را به لرزه درآورده بود.

کاربران تاکید کردند تا وقتی طاغوتیان به سرزمین حرمین و مقدسات آن بی حرمتی کنند، شعله انقلاب شیخ نمر باقر النمر که توسط آل سعود اعدام شد، خاموش نمی‌شود.آنان افزودند که تخریب این مسجد نه سیاسی بلکه عقیدتی است چرا که رژیم آل سعود یک رژیم تکفیری است و مساجد شیعیان را مسجد نمی‌داند.

کد مطلب 5090537

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      65 14
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      لعنت الله علی القوم الظالمین.‌خدا تقاس این کار مزدورانه را خواهد داد ..وعده حق نزدیکه ان شالله
      • علی IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
        0 0
        پیش از واژه قوم نباید ال بیاید . واژه تقاص هم با ص است . نه با س . کمی کتاب بخوان .
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      62 6
      پاسخ
      وقتي از منطق و برهان دور شدي داعش ميسازي و بجان مردم بي گناه مي اندازي و اسمش را ميگذاري حكومت اسلامي !!! پيامبر رحمت بيزار است از همچنين نامي كه با كشتار مردم به اسم اسلام دارند محبوبيت اسلام را زير سوال ميبرند اسلام امريكايي است كه از اسم مسجد شهيد ايه الله نمر وحشت دارد
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      24 6
      پاسخ
      لعنت خدا بر این ظالمان انشاالله خواری وذلت آنان نزدیک است
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      27 12
      پاسخ
      سران سعود فاسدادمهای این دوره هستند به انها لعتت باید فرستادانشالله با ظهوراقا امام زمان نسل انها را ریشه کن خواهیم کرد
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      12 10
      پاسخ
      ظالمین نابودن هستن باید با عربستان جنگیدآل سعود
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      11 3
      پاسخ
      فروپاشی حکومت سعودیها از فروپاشی شوروی سخت تر نیست.
    • IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      11 4
      پاسخ
      لعنت به ال سعود که از اسراییل بدترند
    • محمد رضا IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      11 3
      پاسخ
      مرگ بر آل سعود و خائنین ایران اسلامی
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      8 2
      پاسخ
      خون شهید مظلوم و عطشان شیخ نمر باقرالنمر تیزاب جوشان و اسید سوزناکی در ریشه حکومت سفاک آل سعود است انشاالله که بیخ و بن برباد خواهد رفت
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      8 2
      پاسخ
      ننگ نفرین تا قیامت باز بر آل سعود
    • سرهنگ مهندس علیرضا خادم الحسینی IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      11 2
      پاسخ
      در زمانی که قبله اول مسلمین در دست اسرائیل و قبله دوم در دست سعودی باشد، و آنان حامی داعش باشند، تخریب مسجد مسلمین توسط غاصبین قدس و مکه، یک امر عادی تلقی می‌گردد.
    • IR ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      7 2
      پاسخ
      باید شیعیان عربستان رامسلح کنیم تاپادشاه عربستان ازترسشون دنبال سوراخ موش بگردن
    • زمانی IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      13 1
      پاسخ
      بر دشمن علی و اولادش لعنت
    • هموطن IR ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      4 0
      پاسخ
      نفس های اخر ال سعود است انشالله الهم عجل لولیک الفرج امین یا رب العلمین
    • محمدی فرد FR ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      بهترین کار مسلح کردن حوثیهاست تا انتقام تمام مسلمانان که بدست ال سعود کشته شدن انتقامشون بگیرن
    • IR ۰۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      عربستان شمشیروازروبسته وشعیان بایدهمه همدل وباهم مقابل کفاربایستند.
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      نشان ضعف ال صعود در مقابل رهبر انقلاب اسلامی
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 1
      پاسخ
      به نظر من به علت شکست های مکرر عربستان در مقابل رهبر کبیر انقلاب اسلامی در جنگ های داعش ویمن وغیره زیر این اعمال خود را پنهان میکند در حالی که بیشتر به ضعف های خود اعتراف میکند

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