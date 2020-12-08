خشم مردم عربستان از تخریب مسجد شیعیان در العوامیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای رژیم سعودی مسجد امام حسین (ع) محل خطبه خوانی شهید شیخ نمر باقر النمر را تخریب کردند. شهید شیخ نمر باقر النمر که توسط عربستان سعودی به شهادت رسید، در مسجد امام حسین (ع) خطبههای انقلابی علیه آل سعود ایراد میکرد و امامت این مسجد را برعهده داشت.
کاربران شبکههای اجتماعی خواستار جلوگیری از استمرار جنایات آل سعود علیه شیعیان این کشور شده و اعلام کردند که این مسجد که شیخ نمر در آن سخنرانی میکرد، همان مسجدی است که تاج و تخت سلمان و پسرش را به لرزه درآورده بود.
کاربران تاکید کردند تا وقتی طاغوتیان به سرزمین حرمین و مقدسات آن بی حرمتی کنند، شعله انقلاب شیخ نمر باقر النمر که توسط آل سعود اعدام شد، خاموش نمیشود.آنان افزودند که تخریب این مسجد نه سیاسی بلکه عقیدتی است چرا که رژیم آل سعود یک رژیم تکفیری است و مساجد شیعیان را مسجد نمیداند.
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