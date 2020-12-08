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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۱

بازتاب گزارش مهر؛

کوره های آهک پزی برای جابه‌جایی ۱۵ روز فرصت دارند

کوره های آهک پزی برای جابه‌جایی ۱۵ روز فرصت دارند

کرمان - معاون دادگستری کرمان گفت: در بحث انتقال کوره‌های شهرک صنعتی ۱۵ روز زمان بیشتر باقی نمانده است، در صورت اتمام زمان مذکور دستگاه قضا ورود پیدا کرده و کوره‌های باقیمانده را پلمب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارش های مهر در خصوص مشکلات مردم شهرک صنعتی به دلیل وجود کوره‌های آهک پزی مهدی قویدل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در قانون اساسی یکسری حقوق برای دولت و ملت تعیین شده است، افزود: یکسری اصول همچون تأمین امنیت، عدالت، رفاه و حاکمیت قانون، نیاز هر جامعه است که در این میان اصل حاکمیت قانون دارای نقش کلیدی است چرا که پیاده شدن قانون یک ضرورت است و هنگامی که توازن میان حقوق و تکالیف دولت و ملت دچار اختلال شود، قطعاً مسائل و مشکلاتی به وقوع می‌پیوندد.

وی با اشاره به اینکه شناسایی کانون‌های جرم و علل وقوع جرم از جمله مهم‌ترین عوامل در بحث پیشگیری است، بیان داشت: همه افرادی که در حاشیه شهر هستند، مرتکب جرم نشده‌اند و همچنین به دلیل عدم تأمین امکانات رفاهی در حاشیه شهر، برخی از بزهکاران در اینگونه اماکن سکونت دارند که یک آسیب و معضل است لذا ضرورت دارد در این مسئله ورود پیدا کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم دو راهبر مهم داریم که یکی توانمندسازی سکونت گاه‌های غیر رسمی و دیگری پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی است که دستگاه قضائی به عنوان مطالبه گر موضوعات را پیگیری می‌کند.

وی با بیان این مطلب که ۱۸۸ هکتار اراضی دولتی در شهرک صنعتی وجود دارد، اظهار داشت: در بحث انتقال کوره‌های شهرک صنعتی ۱۵ روز زمان بیشتر باقی نمانده است، در صورت اتمام زمان مذکور دستگاه قضا ورود پیدا کرده و در صورت عدم انتقال، این کوره‌ها پلمب می‌شوند.

قویدل با اشاره به اینکه احکام اراضی دولتی در مناطق حاشیه نشین باید اجرایی شود، بیان داشت: البته به بحث توانمندسازی مناطق حاشیه نشین نیز باید توجه کرد.

وی با بیان این مطلب که ۲۳۰ انشعاب غیر مجاز در شهرک صنعتی وجود دارد، عنوان کرد: در منطقه الله آباد کرمان نیز زمین خواران شناسایی و برخورد لازم انجام می‌شود.

کد مطلب 5090552

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    نظرات

    • مردم دوست IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
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      به نام خدا .سلام. شهرک صنعتی !!! چه کسی مقصر است؟؟؟مردم!!!کوره پز؟؟!!!واقعا که ... عجب چیزهایی می بینیم و می شنویم ... خدایا توبه .......تشکر از توجه شما

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