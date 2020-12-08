راستی آزمایی چند طرح اشتغالزایی در ایلام/ همه آمارها اشتباه بود

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: در چند ماه اخیر همواره مسئولان ارشد استان ایلام در جلسات و مصاحبه‌های خود اعلام کردند طی ۲ سال اخیر با ارائه تسهیلات اشتغالزایی برای بیش از هفت هزار نفر در روستاها و مناطق مختلف استان شغل ایجاد شده است.

طبق گفته مسئولان ارشد استان ایلام، در حال حاضر طبق آمار مرکز ایران، آمار بیکاری در استان ایلام به ۶.۲ درصد رسیده و هم اکنون این استان جزو سه استان اول کشور در بحث اشتغالزایی است.

ابهامات این آمارها در استان محرومی مثل ایلام طی ماه‌های اخیر همواره با واکنش‌های متعددی از سوی رسانه‌ها و برخی از نمایندگان استان روبرو بوده و اینکه این آمار با محرومیت و فقر در استان همخوانی ندارد.

کارشناس و صاحب نظران معتقد هستند کاهش نرخ بیکاری در استان ایلام به ۶.۲ درصد ظرف چندسال گذشته امکان پذیر نیست.

اما مسئولان ارشد استان همچنان بر کاهش نرخ بیکاری به ۶.۲ درصد پافشاری می‌کنند، و بر همین اساس اداره کل تعاون، رفاه و اجتماعی استان ایلام طی یک ماه اخیر با انتشار کلیپ‌هایی از طرح‌های اشتغالزایی در استان برای محرز شدن آمار اشتغالزایی اقدام کرده است.

راستی آزمایی و آمارهای اشتباه

بر همین اساس خبرنگار خبرگزاری مهر برای راستی آزمایی سراغ طرح‌های معرفی شده خود اداره کل تعاون، رفاه و اجتماعی استان ایلام رفت تا صحت برای آمار اشتغال این طرح‌ها بررسی شود.

در این بررسی‌ها و پرس و جو از مردم و افراد اشتغال در این طرح‌ها، تمامی طرح‌ها دارای مشکل و ایراد بودند، اول اینکه تعداد افراد اشتغال در طرح‌ها با آنچه که اداره کل تعاون، رفاه و اجتماعی استان ایلام عنوان کرده بود، همخوانی نداشت.

به طور مثال در طرحی که عنوان شدن برای ۱۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است، بیشتر از دو نفر اشتغالزایی ایجاد نشده بود، برای طرح دیگر مثلاً عنوان شده بود برای ۲۰ نفر اشتغالزایی شده در حالی حداکثر ۷ نفر اشتغال داشتند.

در بعضی از طرح‌ها لیست بیمه تأمین اجتماعی و حتی حقوق افراد اشتغال نیز مشخص نبود.

کاهش نرخ بیکاری در ایلام مشهود نیست

به نظر می‌رسد آمار بیکاری ۶.۲ درصدی که از سوی مسئولان استان ایلام مطرح شده دارای ایرادهای بسیار زیادی است و اینکه قطعاً پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نیز بر مبنای تعداد شغل ایجاد شده بوده است، دارای مشکلات فراوان است.

یکی از کارشناسان حوزه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در حال حاضر آثار لمس شده‌ای در زمینه اقتصادی و اجتماعی برای استان نمایان نکرده است.

محمد تیموری بیان کرد: کاهش آمار ازدواج و افزایش آسیب‌های اجتماعی مثل خودکشی در استان نیز نشانه‌های دیگر از محرومیت و بیکاری در استان است.

وی اضافه کرد: ایلام کم جمعیت ترین استان کشور است، در حالی که آسیب‌های اجتماعی در این استان در وضعیت قرمز هستند و این استان جزو سه استان اول کشور در بحث آسیب‌های اجتماعی است.

تیموری بیان کرد: هر روز در فضای مجازی اخباری مبنی بر خودکشی جوانان در استان ایلام به دلیل مسئله بیکاری شنیده می‌شود که زیبنده استان نیست.

اشتغالزایی هفت هزار و ۷۱۰ نفر در روستاهای ایلام

در حالی که ابهامات زیادی در مورد اشتغال انجام شده در استان ایلام وجود دارد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام روز گذشته در جلسه شورای اشتغال استان اظهار کرد: چهار هزار و ۴۴۰ طرح از محل تسهیلات روستایی با اشتغالزایی هفت هزار و ۷۱۰ نفر در استان اجرایی شده است.

شکرالله شیرخانی بیان کرد: همه تسهیلات اختصاص یافته از محل منابع روستایی استان جذب و ایلام در جایگاه برتر از نظر جذب و اجرا قرار گرفته است.

آمارهای ارائه شده در حوزه بیکاری با وضعیت مردم همخوانی ندارد

نماینده مردم ایلام در مجلس نیز روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در مجلس اعلام کرد: ایلام سرزمین آلام است، دردهای خرد و کلانی که حاصل بی تدبیری است.

علی بسطامی بیان کرد: فاصله معنادار سطح توسعه یافتگی استان ایلام نسبت به دیگر استان‌ها، با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاه گاز، مرز بین المللی مهران، نیروی کار تحصیل کرده قابل قبول نیست.

وی عنوان کرد: آمارهای ارائه شده در حوزه تورم، بیکاری، معیشت و اشتغالزایی از سوی مسئولان با وضعیت مردم همخوانی ندارد.

بیکاری و ناامیدی جوانان و نبود دورنمای روشن از آینده شغلی به دغدغه خانواده‌های ایلامی تبدیل شده است نماینده مردم ایلام اظهار کرد: بیکاری و ناامیدی جوانان و نبود دورنمای روشن از آینده شغلی به دغدغه خانواده‌های ایلامی تبدیل شده است.

بسطامی عنوان کرد: اگر آمار خودکشی در ایلام با وجود ظرفیت‌های متعدد بالاتر از میانگین کشوری است، به دلایل متعدد از جمله شکل گیری فاصله معنادار فقر و غنا در این استان است.

به نظر می‌رسد آمارهای اشتغال و تسهیلات اشتغالزایی طی دو سال گذشته باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند و اشتغال واقعی این طرح‌ها برای مردم استان اطلاع رسانی شود.

در حالی که مردم استان ایلام با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند، ارائه آمارهای غیرواقعی در زمینه اشتغال نه تنها هیچ کمکی به توسعه و اشتغال استان نمی‌کند بلکه باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز می‌شود.