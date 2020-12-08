قفس توری شهروند ساری به بازیکن تربت جامی سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر این دروازه بان صاحب نام شهرستان تربت جام چندین سال است به عنوان سنگربان کار حفاظت از دروازه تیم‌های لیگ برتر فوتسال کشور را بر عهده دارد و پس از توافق با شهروند ساری از گیتی پسند اصفهان جدا شده و به این تیم پیوست.

حسین عظیمی در آخرین حضور خود در لیگ برتر فوتسال کشور سال گذشته کار حفاظت از دروازه تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان را بر عهده داشت که توانست همراه با این تیم به مقام دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور دست یابد.

گفتنی است قرارداد حسین عظیمی با باشگاه شهروند ساری یک ساله است و این بازیکن به عنوان سنگربان، این تیم را در فصل آینده لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور همراهی خواهد کرد.

لازم به ذکر است تیم شهروند ساری در فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در گروه اول این مسابقات و با تیم‌های گیتی پسند اصفهان، کراپ الوند قزوین، شهید منصوری قرچک، مجتمع فردوس قم، مقاومت البرز و اهورا بهبهان همگروه می‌باشد.