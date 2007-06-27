۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

بیست و چهارمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی ایران و ترکیه برگزار شد

بیست و چهارمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی ایران و ترکیه به میزبانی طرف ایرانی از تاریخ 4 تیرماه جاری در تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست هیات ایرانی را دراین اجلاس حسین پناهی آذر مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه کشورمان و ریاست هیات ترک را برکی دیبک مدیر کل امور سیاسی دوجانبه و امور هوایی - دریایی وزارت امورخارجه ترکیه بر عهده دارد.

ارزیابی طرفین در پرتو همکاری های مشترک مثبت بوده و از اینکه اقدامات تامینی در مرزها افزایش یافته و حوادث و وقایع مرزی کاهش چشمگیری داشته است ابراز خرسندی کردند.

در این راستا و در فضایی سازنده و مثبت، اجلاس بیست و چهارم مرزی مسائل انتظامی ، حقوقی و فنی مربوط به مرز مشترک را مورد بررسی قرار داده و هیات های دو طرف در قالب حوادث مرزی و کمیته فنی جهت حل و فصل مسائل به توافقات قابل توجهی  دست یافتند.

اجلاس کمیسیون  عالی مرزی بر اساس قرارداد انتظامات مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه جهت حل و فصل حوادث و مسائل مرزی میان دو کشور به صورت سالانه در پایتخت های دو کشور برگزار می شود.

 

کد مطلب 509057

