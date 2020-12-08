سازمان ملل خواستار پایان اشغال «کریمه» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از روسیه خواست بدون درنگ به اشغال کریمه که مسکو آن را از سال ۲۰۱۴ تصرف کرده است، پایان بدهد.

قطعنامه سازمان ملل درباره نظامی‌گری در شبه‌جزیره کریمه، شامل بندر «سواستوپول» و دریای سیاه و دریای آزُف، با رأی مثبت ۶۳ کشور در برابر ۱۷ رأی مخالف و ۶۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه اگرچه الزام‌آور نیست، اما از اهمیت سیاسی برخوردار است. ۴۰ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، کشورهای حوزه بالتیک، ایالات متحده، استرالیا، کانادا و ترکیه این قطعنامه را پیشنهاد داده بودند.

قطعنامه مورد اشاره از روسیه می‌خواهد که «بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی نیروهای خود را از کریمه به طور کامل خارج کند و به اشغال موقت سرزمین متعلق به اوکراین بی‌درنگ پایان دهد».

این قطعنامه روسیه را متهم می‌کند که با انتقال سامانه‌های نظامی پیشرفته از جمله هواپیماهایی با قابلیت حمل بمب هسته‌ای، موشک و دیگر ادوات نظامی به خاک اوکراین باعث بی‌ثباتی در شبه جزیره کریمه شده است و از مسکو می‌خواهد که بلافاصله روند انتقال سلاح به منطقه را متوقف کند.