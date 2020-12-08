پلمب ۴۲۴ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دهلران

غلامرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این صنوف به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا و فعالیت عادی پلمب شده‌اند.

وی بیان کرد: از ۴۲۴ مورد صنف متخلف، تعداد ۴۱ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به مراکز قضائی معرفی شدند.

سرپرست شبکه بهداشت و رمان شهرستان دهلران افزود: از ابتدای سال تاکنون ۹ هزار و ۱۹۴ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی صورت گرفته که یک هزار و ۷۵۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته، جمع آوری شده است.

منصوری بیان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۷۰۰ بازدید مشترک از ادارات سطح شهرستان در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح شهرستان صورت گرفته است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران افزود: تاکنون تعداد دو هزار و ۲۵۵ نمونه گیری کرونا از شهروندان صورت گرفته که از این تعداد تست یک هزار و ۲۷۶ نفر مثبت بوده است.