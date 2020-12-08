برخورد قاطعانه پلیس با هنجارشکنان تکیه معاون الملک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در بیانیه‌ای با محکوم کردن هنجارشکنی اخیر در تکیه معاون الملک، اعلام کرد: پلیس مدافع و حافظ ارزش‌ها و مقدسات مذهبی بوده و افرادی که حرمت‌شکنی کنند قطعاً به سزای عمل خود خواهند رسید.

در این بیانیه آمده است:

استان کرمانشاه در سال‌های طولانی همواره قدمگاه عاشقان و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده و مردمان ولایتمدارش نیز عشق و علاقه‌ای وصف نشدنی به ساحت مقدس ائمه اطهار به ویژه سرور و سالار شهیدان داشته و دارند.

متأسفانه اخیراً شاهد اتفاقات ناگواری در تکیه معاون الملک کرمانشاه بودیم که همواره محلی برای برپایی مراسم عزاداری ائمه اطهار، خصوصاً حضرت سید الشهدا (ع) بوده که این اتفاق قلب آحاد مردم مؤمن، مذهبی و متدین این استان شهیدپرور را به درد آورد.

بی شک می‌توان دست‌های استکبار جهانی و تهاجم فرهنگی دشمنان را در پشت پرده این اتفاقات مشاهده کرد تا فرهنگ ابتذال غربی را وارد کشور و استان مذهبی کرمانشاه کنند که قطعاً این توطئه و دسیسه آنها همانند دیگر اقداماتشان با شکست روبرو می‌شود.

در همین راستا، انتظامی استان کرمانشاه به عنوان حافظ نظم و امنیت و ارزش‌های جامعه اسلامی‌مان از همان ابتدا بر خود وظیفه دانست تا به موضوع ورود و برخوردهای لازم و قانونی را با متخلفان و هنجارشکنان اتفاقات رخ داده به عمل آورد.

در همین راستا عامل تصویربرداری از هنجارشکنی‌های انجام شده به همراه همدست وی دستگیر و در اقدام بعدی واحد صنفی محل کار این فرد نیز با حکم قضائی توسط پلیس پلمب شد.

پلیس کرمانشاه همچنین با همراهی خوب دستگاه قضائی در حال بررسی‌های بیشتر موضوع است تا دست‌اندرکاران احتمالی تهیه و نشر این هنجارشکنی را شناسایی و دستگیر کند تا هنجارشکنان به یقین و باور برسند که این استان شهیدپرور جای چنین کارهایی نیست.

بدون شک مقدسات مذهبی خط قرمز پلیس بوده و فرماندهی انتظامی استان این اطمینان را به مردم ولایتمدار، انقلابی و شریف کرمانشاه می‌دهد که بدون هیچ گذشتی و مقتدرانه مقابل هرگونه هنجارشکنی ایستاده و اجازه نمی‌دهد عده‌ای با هر قصد و هدفی ارزش‌های اسلامی را خدشه دار کنند.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: پلیس نتیجه اقدامات انجام شده بعدی در راستای برخورد با هنجارشکنی انجام گرفته در تکیه معاون الملک را به اطلاع مردم ولایی و شهیدپرور کرمانشاه خواهد رساند.