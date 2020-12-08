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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۹

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

تذکر نظری به هیئت رئیسه شورا درباره اختیارات مدیرکل اداری شورا

تذکر نظری به هیئت رئیسه شورا درباره اختیارات مدیرکل اداری شورا

عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر به هیئت رئیسه شورای شهر نسبت به حدود اختیارات مدیرکل اداری و اجرایی شورای شهر درباره حقوق اعضا تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر به هیئت رئیسه شورای شهر، گفت: اخیراً نامه‌ای از اداره کل اجرایی شورا به شهرداری ارسال شده مبنی بر اینکه شورا نیاز به استفاده از ظرفیت دستیاران برای اعضای شورا ندارد. اگر هیئت رئیسه مصوبه‌ای در این باره دارد آن را اعلام کند تا اعضا بداند که این مصوبه بر چه اساسی گرفته شده است.

وی افزود: مثل مصوبه استفاده از خودرو که برخی از اعضا از خودرو سازمانی استفاده نمی کنند اما این دلیل بر این نیست که باقی افراد از امکان قانونی محروم شوند. آیا اگر یک نفر چنین درخواستی داشته باشد آیا هیئت رئیسه می تواند باقی اعضا را از حقوق خود محروم کند؟

عضو شورای شهر تصریح کرد: سوال دیگر بنده این است آیا مدیرکل اداری اجرایی شورا این حد از صلاحیت و امکان و اختیار را دارد که درباره مواردی که باید به اعضای شورا واگذار بشود یا نشود، تصمیم گیری و نامه نگاری کند یا خیر.

کد مطلب 5090600
ساناز باقری راد

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