ساختمان روزنامه اطلاعات را تعیین تکلیف کنید

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه دویست و پنجاه و چهارم شورای شهر تهران نسبت به تعیین تکلیف پروژه ساختمان روزنامه اطلاعات خطاب به شهردار تهران تذکر داد و گفت: با توجه به با ارزش بودن ساختمان این روزنامه، اتلاف سرمایه و هزینه های صورت گرفته از سوی شهرداری باید با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام و با ارائه گزارش به شورا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی که کشور در شرایط با رکود اقتصادی قرار دارد و هزینه های شهرداری به قدرت خودش باقی است باید از منابعی که در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده شود.

صدراعظم نوری با بیان اینکه روزنامه سابق اطلاعات و ساختمان آن که از لحاظ مادی ارزش فوق العاده ای دارد و بلاتکلیف مانده است اظهار داشت: شهرداری یا باید در این شرایطی از این ساختمان بهره برداری کند و یا ساختمان های پراکنده را تجمیع کرده و واگذار کند.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه به منظور تعیین تکلیف ساختمان روزنامه اطلاعات ۲۲ شهریور ۹۹ به بررسی اقدامات صورت گرفته بازدید کرده است، گفت: تهیه طرح مطالعات همزمان با بهسازی لرزه‌ای از بهار ۹۳ در این ملک شروع شده و تا اواخر سال ۹۶ بیش از ۹۷ درصد ادامه یافته و به دلیل مشکلات حقوقی متوقف شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ معاونت عمرانی پیش بینی کرده ۸۰ میلیارد تومان نیاز دارد که این پروژه را تکمیل کند، این مبلغ دو برابر شده و از لحاظ تجهیزات فناوری اطلاعات هم به همین ترتیب است، به منظور رفع نواقص موجود و تکمیل عملیات باقی مانده حدود ۶ ماه و ۱۶۰ میلیارد بودجه نیاز است.

صدراعظم نوری گفت: با توجه به با ارزش بودن ساختمان، اتلاف سرمایه و هزینه های صورت گرفته به شهرداری تذکر می دهم که با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام و با ارائه گزارش به شورا از اتلاف منابع جلوگیری کند.