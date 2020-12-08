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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

صدراعظم نوری به حناچی تذکر داد؛

ساختمان روزنامه اطلاعات را تعیین تکلیف کنید

ساختمان روزنامه اطلاعات را تعیین تکلیف کنید

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اتلاف سرمایه و هزینه های صورت گرفته از سوی شهرداری در روزنامه اطلاعات، از شهردار خواست: با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه دویست و پنجاه و چهارم شورای شهر تهران نسبت به تعیین تکلیف پروژه ساختمان روزنامه اطلاعات خطاب به شهردار تهران تذکر داد و گفت: با توجه به با ارزش بودن ساختمان این روزنامه، اتلاف سرمایه و هزینه های صورت گرفته از سوی شهرداری باید با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام و با ارائه گزارش به شورا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی که کشور در شرایط با رکود اقتصادی قرار دارد و هزینه های شهرداری به قدرت خودش باقی است باید از منابعی که در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده شود.

صدراعظم نوری با بیان اینکه روزنامه سابق اطلاعات و ساختمان آن که از لحاظ مادی ارزش فوق العاده ای دارد و بلاتکلیف مانده است اظهار داشت: شهرداری یا باید در این شرایطی از این ساختمان بهره برداری کند و یا ساختمان های پراکنده را تجمیع کرده و واگذار کند.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه به منظور تعیین تکلیف ساختمان روزنامه اطلاعات ۲۲ شهریور ۹۹ به بررسی اقدامات صورت گرفته بازدید کرده است، گفت: تهیه طرح مطالعات همزمان با بهسازی لرزه‌ای از بهار ۹۳ در این ملک شروع شده و تا اواخر سال ۹۶ بیش از ۹۷ درصد ادامه یافته و به دلیل مشکلات حقوقی متوقف شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ معاونت عمرانی پیش بینی کرده ۸۰ میلیارد تومان نیاز دارد که این پروژه را تکمیل کند، این مبلغ دو برابر شده و از لحاظ تجهیزات فناوری اطلاعات هم به همین ترتیب است، به منظور رفع نواقص موجود و تکمیل عملیات باقی مانده حدود ۶ ماه و ۱۶۰ میلیارد بودجه نیاز است.

صدراعظم نوری گفت: با توجه به با ارزش بودن ساختمان، اتلاف سرمایه و هزینه های صورت گرفته به شهرداری تذکر می دهم که با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام و با ارائه گزارش به شورا از اتلاف منابع جلوگیری کند.

کد مطلب 5090607
سمیرا خباز

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    نظرات

    • مهدوی IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
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      جالب است ساختمان روزنامه اطلاعات که با نظارت مهندسان آلمانی ساخته شده است به قدری با کیفیت است که بعد از 80 سال، شهرداری به عنوان خریدار فقط معماری داخلی آن را تغییر داد و به اسکلت و سازه دست زده نزده. حتی برخورد بمب در زمان جنگ نتوانست به آن آسیب وارد کند.

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