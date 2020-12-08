به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در نشستی با نماینده مردم شهرستان ورزقان و خاروانا، فرماندار شهرستان ورزقان و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی که با هدف هماهنگی برای اجرای پایاب شبکه پایاب سدهای آغبلاغ‌سفلی- سیه‌کلان و حاجیلار شهرستان ورزقان در اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد، اظهار داشت: تأسیس و توسعه گلخانه‌ها در راستای حفظ محیط زیست انجام می‌شود، چرا که استخراج معادن باعث ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست شده و اجرای پروژه‌های کشاورزی مثل توسعه گلخانه‌ها می‌تواند از این اتفاق جلوگیری کند.

وی افزود: شهرستان‌هایی مثل ورزقان باید به حق و حقوق خود در بخش کشاورزی برسند و جهادکشاورزی تلاش می‌کند در این راستا اقدامات لازم را به انجام برساند.

فتحی با اشاره به شبکه انتقال آب منطقه‌ای گفت: تخصیص شبکه ۱۰ میلیون متر مکعبی با توجه به توسعه گلخانه‌ای و دیگر پروژه‌های کشاورزی مثل پروژه‌های حوزه شیلات در آینده کافی نخواهد بود و باید حداقل این شبکه ۲۰ میلیون متر مکعب باشد و اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد در آینده باعث ایجاد هزینه‌های اضافی خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: مطالعات اولیه در فاز شناخت توسعه شیلات انجام شده و به‌زودی اقداماتی در این راستا در شهرستان ورزقان اجرایی خواهد شد اما نباید پروژه‌های گلخانه‌ای به‌خاطر پروژه‌های شیلات زمین‌گیر شوند.

وی از زحمات نماینده شهرستان ورزقان و مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای قدردانی کرد و یادآور شد: بخش کشاورزی جزو مهم‌ترین دارایی‌های کشور بوده و باید همه برای توسعه کشاورزی تلاش کنیم.

دهقانی، نماینده مردم شهرستان ورزقان و خاروانا نیز تصریح کرد: اجرای شبکه پایاب سد آقبلاغ سفلی و سیه کلان که با مشارکت مس‌سونگون جهت سرعت بخشیدن به اجرای شبکه پایاب سد آقبلاغ سفلی و سیه کلان و پمپاژ آب سد حاجیلار برای مجتمع گلخانه‌ای صورت خواهد گرفت و با تکمیل پایاب این سد تحول بزرگی در حوزه کشاورزی و اشتغال در منطقه ورزقان و خاروانا رخ خواهد داد.

فرماندار شهرستان ورزقان نیز بیان داشت: شبکه پایاب سد آغبلاغ‌سفلی سیه‌کلان با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه و مشارکت مس سونگون اجرایی می‌شود.

محمدباقر خانی گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال برای اجرای شبکه پایاب سد آقبلاغ سفلی سیه کلان با فهرست بهای سال‌جاری برآورد هزینه شده است که با همکاری مشترک شرکت آب و منطقه‌ای، سازمان جهادکشاورزی و بهره‌برداران و مشارکت مس‌سونگون اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به وجود برخی نواقص در سد حاجیلار از جمله عدم اجرای جاده جایگزین خاروانا، احیای ردیف اعتباری این سد را بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: در راستای توسعه شهرستان در بخش صنعت و کشاورزی حداکثر استفاده را از آب سد حاجیلار خواهیم داشت.

وی با اشاره به نقش کشاورزی به ویژه کشت گلخانه‌ای در تأمین امنیت غذایی، افزود: افزایش حق‌آبه بخش کشاورزی از سد حاجیلار ضمن کمک به رونق کشاورزی نوین، موجب رشد اقتصادی قابل توجه منطقه خواهد بود.

غفارزاده، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌شرقی نیز با بیان اینکه از بابت اختصاص آب کشاورزی در شهرستان ورزقان مشکلی وجود ندارد، اضافه کرد: اگر طرح‌های گلخانه‌ای قابل دفاع بوده و مکان گلخانه‌ها از نظر جانمایی اراضی مشکلی نداشته باشد، برای تخصیص آب مشکلی وجود ندارد.