راه اندازی کانون های فرهنگی مساجد مطالبه روستاییان مازندران است

حجت الاسلام رجب نعمتی قرا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه ۳۰۲ شورای فرهنگی انقلاب در سال ۷۲ مبنی بر احیای مساجد و سنگرسازی برابر تهاجم فرهنگی اظهار داشت: یکی از راه‌های احیای مساجد، احداث کانون‌های فرهنگی و هنری به شمار می‌رود.

وی با اظهار اینکه قسمت عمده رسالت کانون‌ها در بخش هنری طی سال‌ها نادیده گرفته شد و اکنون دو سالی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر بچه‌های مسجدی در حال تولید تئاتر، فیلم و انجام کارهای هنری است.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران به رشد و تربیت‌های نیروهای برجسته و هنرمند در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد یادآور شد: قبلاً سیاست براین بود که در هر روستایی اجازه احداث کانون داده می‌شد اما اکنون اولویت برای روستایی است که حداقل دارای هزار نفر جمعیت باشد.

حجت الاسلام نعمتی با اشاره به احصای لیست روستاهای بالای هزار نفر جمعیت گفت: این سیاست سبب شد تا نتوانیم در روستاهای کمتر از هزار نفر جمعیت کانون ایجاد کنیم و این مسئله از جمله دغدغه‌ها است.

وی احداث کانون‌های فرهنگی و هنری را در روستاها جزو مطالبات مردمی بیان کرد و گفت: امسال ۲۷۰ سهمیه برای مازندران درنظر گرفتند که باید نسبت به احداث کانون اقدام کنیم و طبق قانون در تمامی مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر باید کانون داشته باشیم.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران با اظهار اینکه نیروی انسانی فعال در کانون‌های فرهنگی و هنری باید تأثیرگذار باشند، به کانون خرماکلا در قائمشهر اشاره کرد و آن را جزو کانون‌های فعال و قوی در استان برشمرد.

جنگ نرم نیازمند مدیران مطالبه گر است

حجت الاسلام نعمتی یادآور شد: در تأسیس کانون‌ها باید مدیرانی را برگردانیم که مطالبه گری داشته باشند و با شیوه‌های نو در فضای مجازی آشنایی لازم داشته باشد و طی دو سال اخیر در تلاش هستیم تا نسبت به جابجایی و تقویت مدیریت‌های کانون اقدام کنیم و طبق برنامه مدیران کانون باید بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن و حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

وی با عنوان اینکه در جنگ نرم کنونی نیازمند افرادی است که آشنایی با فضای مجازی داشته باشد، به برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله ماراتن فرهنگی با نام پایتخت فهما اشاره کرد و گفت: در این مسابقه ۱۸ کانون فرهنگی استان جزو کانون‌های برتر معرفی شدند.

مسابقه ملی ایران قوی

حجت الاسلام نعمتی با اظهار اینکه برنامه فرهنگی و هنری امسال با شعار ایران قوی برگزار می‌شود، گفت: با الگوبرداری از فرمایشات مقام معظم رهبری، مسابقات فرهنگی و هنری کانون‌های مساجد در سال جاری با نام ایران قوی کلید خورد.

وی یادآور شد: فراخوان این مسابقه ملی منتشر شده و در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری نظیر شبستان، هنر، فرهنگی و نوآوری برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند در قالب‌های متنوع شرکت کنند.

حجت الاسلام نعمتی تصریح کرد: ماراتن فرهنگی ایران قوی ۲۲ بهمن کار خود را به پایان می‌رساند ونخبگان فرهنگی کشور اسفندماه سال جاری معرفی خواهند شد و یکی از کارهایی که درمسابقه ایران قوی دیده شده است، سه شنبه‌های تکریم است.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران به طرح شنبه‌های کتاب اشاره کرد و گفت: با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری، این طرح در مساجد اجرا می‌شود و در قالب این طرح به معرفی کتاب‌های متنوع پرداخته می‌شود.