به گزارش خبرگزاری مهر، برساخت اجتماعی فضای خانه در ادوار مختلف تاریخی، فرصت‌های متفاوتی را برای «دیده‌شدگی» یا «غیاب» زن و بازنمایی امر زنانه در اختیار گفتمان حاکم قرار می‌دهد.

از این رو، تمرکز بر روابط قدرت مردانه و مقاومت زنانه در گفتمان‌های رقیبی که در متن منازعۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فضای خانه‌های دو دورۀ سنتی و مدرن دیده می‌شوند چگونگی برساخته شدن سوژۀ زنانه را در این دو نظام معنایی نشان می‌دهند. این امر می‌تواند بازنمایانندۀ روایت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و شکلی از هویت جنسیتی باشد که در نظام معنایی حاکم مجال زیستن و بودن نیافتند.

کتاب حاضر با طرح ابعاد متنوعی از مفاهیم محوری در مطالعات فرهنگی و گفتمان فمینیستی، خوانندگان را با مفاهیم زندگی روزمره، معماری و فضای خصوصی و عمومی آشنا می‌سازد تا بتوان از این رهگذر، تناظر آشکار میان گفتمان جنسیت و گفتمان فضا را مطالعه کرد.

مرضیه بهرامی برومند متولد همدان است. بعد از شروع تحصیلات دانشگاهی در رشته شیمی، او به مردم‌شناسی تغییر رشته داد و کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات فرهنگی از دانشگاه کاشان اخذ کرد. بعد از قبولی در دوره دکتری جامعه‌شناسی در دانشگاه آزاد، تصمیم گرفت تحصیلات دانشگاهی را رها کرده، فقط علاقه خود در مطالعه و نویسندگی در حوزه «فضا و جنسیت» و «جامعه‌شناسی بدن» را دنبال کند. برومند در کنار کارهای پژوهشی، به نوشتن رمان و نقد و بررسی فیلم، به‌ویژه از منظر تحلیل روانکاوانه و جامعه‌شناختی، نیز اهتمام می‌ورزد و نقدهای بسیاری از او در مجله‌ها و وبسایت‌های مختلف به چاپ رسیده است. به‌جز علاقه‌ای که به نویسنده بزرگ فرانسوی، «مارگریت دوراس» و نگارش و ذهنیت او دارد، خانم برومند با مفاهیم روانکاوانه ژاک لکان در سال ۱۳۸۵ در کلاس‌های خانم دکتر میترا کدیور نیز آشنا شده است و این اندیشمند اثر زیادی در نوع نگاه، اندیشه و قوه نوشتن او گذاشته است.

آثار چاپ‌شده مرضیه برومند عبارتند از:

از زنان پرده‌نشین تا بدن‌های رام. (۱۳۹۹). نشر لوگوس.

قلعه هشتم (۱۳۹۷). نشر تیسا . [رمان]

. [رمان] دیگری در اندرونی: پیش‌درآمدی بر موضوع بازنمایی جنسیت در فضای معماری. (۱۳۹۶). نشر تیسا .

. رهایی از اغوا: نگاهی به رمان بوف کور. (۱۳۸۸). نشر کلیدر

علاقه مندان برای مشاهده صفحات ابتدایی این اثر اینجا مراجعه کنند.