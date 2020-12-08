پویش دانشجویی «یلدای رهایی» در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام افشون صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پویش یلدای رهایی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه یزد و با همکاری ستاد دیه استان و با هدف آزادی زندانیان مالی جرائم غیرعمد آغاز شده است.

وی عنوان کرد: این پویش از 16 آذر همزمان با روز دانشجو آغاز شده و تا شب یلدا و سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار ادامه خواهد داشت.

افشون یادآور شد: دانشجویان دانشگاه یزد در تلاش هستند تا به اندازه وسع خود بتوانند زمینه آزادی یک محکوم مالی را از زندان فراهم کنند.

افشون مردم خیر و نوع‌دوست یزد را به شرکت در این پویش دعوت کرد و اظهار داشت: علاقمندان به شرکت در این پویش می توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۷۰۱۱۱۱۱۱۹۹ ستاد دیه و حساب ۳۸۰۰۰۰۹۰ بانک رفاه و یا از طریق کد دستوری# ۱۱۳۳۶۶۵۵ واریز کنند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد عنوان کرد: شرکت کنندگان در این طرح در صورت تمایل کدپیگیری فیش واریز خود را به سامانه ۶۶۰۰۰۳۵۲۰۹ ارسال کنند تا به قید قرعه انگشتر تبرکی حرم مطهر امام‌رضا (ع) به آنها اهدا شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 200 زندانی جرائم مالی غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند که به دلایلی غیر از کلاهبرداری، محکوم به پرداخت بدهی، دیه، مهریه یا نفقه شده اند.