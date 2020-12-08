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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد؛

برگزاری همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

برگزاری همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

ارومیه – رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برگزاری همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست به میزبانی ارومیه خبر داد.

رسول جلیلی در خصوص جزئیات برگزاری این همایش با بیان اینکه این همایش بهمن ماه امسال برگزار می‌شود، افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی این همایش به صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی تنوع زیستی و گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، تنوع زیستی و بهداشت، حفاظت از تنوع زیستی، محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و اکوتوریسم، تنوع زیستی و مدیریت کشاورزی را از محورهای این کنفرانس برشمرد.

جلیلی، بحران آب و تنوع زیستی با تاکید بر دریاچه ارومیه، تنوع زیستی و تأثیر آن بر توسعه تجارت ملی و اقتصاد جوامع روستایی، تأثیر گونه‌های جدید دارویی، جانوری، گیاهی و فناوری‌های نو مانند بیوتکنولوژی و تنوع زیستی را از دیگر محورهای های این همایش ملی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه مهلت ارسال این همایش تا ۲۰ دیماه است، گفت: همه بخش‌هایی که اثرات اقلیمی روی آنها تأثیر می‌گذارد، به یکدیگر مرتبط هستند. مسئله محیط زیست و تغییر اقلیم یکی از چالش‌های اساسی کشور است و با توجه به وضعیت موجود و اثراتی که تغییرات اقلیمی‌داشته است، باید با شرایط جدید برنامه ریزی کنیم.

جلیلی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آبی و خاکی در استان بر لزوم ارائه و به کارگیری راهکارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی تاکید و اظهار کرد: توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، کشت گیاهان و درختان کم آب بر مانند زعفران و پسته، توسعه آبخیزداری و آبخوان داری و احداث آب بندها و سدهای خاکی کوچک برای جلوگیری از ایجاد سیلاب و خشکسالی و مدیریت مصرف بهینه آب از جمله راهکارهایی است که باید در اولویت کارهای اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم قرار گیرد.

کد مطلب 5090624

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