اعتراض اعطا به طرح مجلس برای ورود به قانون انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در جلسه صبح امروز شورای شهر گفت: یکی از موضوعات پر اهمیت تر از کاهش اختیارات شورا بر اثر مصوبه اخیر مجلس، نکته ای است که در تصمیمات مجلس مورد غفلت اعضای شورای شهر قرار گرفته است.

وی افزود: بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم ما شاهد بروز طرح های جدید برای اصلاح قانون انتخابات شوراها و تحدید شوراها هستیم. این موارد در حال حاضر به عنوان پیشنهاد در مجلس مطرح می شود و اما خلاف قانون هستند. برداشت نمایندگان این است که اعضای شورا بعد از انتخابات رها هستند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می کنند. پاسخ آن ها به این مشکل این است که یک کمیسیون مرکب از قوه قضاییه، شورای نگهبان و نماینده دولت برای بررسی صلاحیت نامزدها پیش بینی کرده اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی صلاحیت نظارتی شورای نگهبان عام نیست. دلیل دوم هم بحث مخدوش کردن استقلال شوراها است. اعضای شورا همین حالا برخلاف نمایندگان مجلس و رئیس جمهور محدودیتی در مورد نظارت قرار گرفتن، ندارند. وقتی شخصی به عنوان نماینده مردم انتخاب می شود یعنی صلاحیت دارد مگر خلاف آن ثابت شود.

اعطا ادامه داد: سوال اینجاست که وقتی نهادی مثل شورا قابل نظارت توسط هر سه قوه بوده و مصوبات آن قابل ابطال است و اعضای آن هیچ مصونیتی ندارند، چه خلا نظارتی موجب شده تا مجلس بخواهد ورود کند تا این نظارت را به دوره بعد از انتخابات یعنی دوره عضویت بسط دهد.

وی عنوان کرد: باید قبل از گذشت زمان و تبدیل شدن این امر به موضوعی مشابه وضع عوارض، شورای تهران و کلان شهرها به آن ورود کنند. این امر یکی از اصول قانونی اساسی است و شوراها نباید تضعیف شوند. ما نباید این میراث را خدشه دار کنیم و تقاضای یک فعالیت ویژه را دارم.