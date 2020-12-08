پوست مصنوعی سربازان را نامرئی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان کره ای پوست مصنوعی جدیدی ابداع کرده اند که به سربازان قدرت نامرئی شدن در میدان جنگ را می دهد و اجازه نمی دهد دوربین های گرمایی آنها را ردیابی کنند.

در حقیقت پوست مصنوعی توسعه یافته با استفاده از گرمایش و سرمایه در ۵ ثانیه رنگ های محیطی با قابلیت تغییر به یکدیگر را تقلید می کند.

این گجت پوشیدنی از نمایشگرهای دارای پیکسل ساخته شده که از کریستال های مایع ترموکرومیک برای واکنش سریع به محیط اطراف و پنهان کردن پوست انسان در محدوده های چند طیفی استفاده می کند.

این وصله ها هم اکنون در مراحل اولیه توسعه هستند اما به گفته محققان همراه این سیستم از دوربین های میکرویی استفاده می شود تا وصله های پوستی بتوانند به طور خودکار نسبت به محیط اطراف واکنش نشان دهند.

در این تحقیق آمده است: سرپایان( گروهی از موجودات از جمله هشت پا) توانایی خارق العاده ای برای مخفی شدن در پس زمینه را دارند. محققان با الهام از این قابلیت استتار در نور مادون قرمز و طیف مرئی را ابداع کرده اند .

در این تحقیق یک پوست مصنوعی نامحسوس و چند طیفی به پوست انسان کمک می کند فقط با کنترل دمای یک گجت انعطاف پذیر، در پس زمینه مخفی شود.

پوست مصنوعی مذکور انعطاف پذیر است و کاربر می تواند به راحتی از آن استفاده کند.