احداث کمپ ورزشی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خانی صبح امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ورزقان، اجرای پروژه کمپ فرهنگی ورزشی مس ورزقان در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار و اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال را پروژه‌ای بسیار مهم در راستای رونق هرچه بیشتر شهر ورزقان دانست.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه زمانبندی این پروژه مذکور طی ۴ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: پروژه کمپ ورزشی ورزقان هم‌اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و برخی موانع محلی، پیش روی اجرای پروژه قرار دارد که به زودی مرتفع خواهند شد.

وی با قدردانی از مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برای اجرای این پروژه در حداقل زمان ممکن، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی شهرستان و زیرساخت‌های ایجاد شده در این کمپ رونق قابل توجهی در شهر ورزقان ایجاد خواهد کرد.

رضوانی مجری کمپ ورزشی مس ورزقان نیز با اشاره به اینکه اجرای این پروژه در هیئت مدیره شرکت ملی مس به تصویب و اعتبار لازم نیز تخصیص یافته است گفت: کمپ ورزشی بین المللی ورزقان یکی از مدرن ترین کمپ‌های ورزشی خاورمیانه به شمار می‌رود.