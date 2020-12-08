به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی صبح سه شنبه در نشست خبری به‌صورت ویدئوکنفرانس با موضوع آخرین اقدامات صورت گرفته در قبال کرونا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه طی ۱۰ ماهه شروع بیماری کرونا تاکنون سه هزار و ۹۸۱ بیمار مثبت کرونا در حوزه تحت پوشش دانشگاه بستری شدند، ابراز داشت: طی بازه مذکور ۱۴ هزار بیمار کرونایی به‌صورت سرپایی و بستری درمجموع تست مثبت کرونا داشتند.

وی بابیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری ۳۱ هزار تست آزمایشگاهی پی سی آر در مجموعه تحت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد، افزود: طی بازه مذکور سه هزار و ۳۲۰ نفر از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه مرخص شدند که این میزان ۸۳.۴ درصد را شامل می‌شود.

فوت ۴.۱ درصد از بیماران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه کرونا در شهرهای زیر مجموعه این دانشگاه جان ۵۸۵ نفر را گرفت، گفت: طی ۱۰ ماهه شروع این بیماری ۴.۱ درصد افرادی که ازنظر داشتن کرونا مورد شناسایی قرار گرفتند فوت شدند.

دانایی بابیان اینکه متوسط سن فوت‌شدگان ۷۲ سال است که ۵۲ درصد مرد و مابقی زن بودند، تصریح کرد: تحقیقات نشان داد ۶۵ درصد فوت‌شدگان افراد مسن بودند که حداقل یک بیماری زمینه‌ای داشتند که همین امر خطر مرگ را افزایش می‌دهد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بستری‌ها و بابیان اینکه عمده بستری‌ها در سه بیمارستان کوثر، ولایت و معتمدی انجام‌شده است، افزود: طی پیک سوم کرونا عملاً از ۱۵ روز پیش به اوج قله این بیماری رسیدیم که ۳۰۲ بیمار بستری اتفاق افتاد و هم‌اکنون در شش شهرستان این استان ۱۲۰ بیمار مشکوک وجود دارد که از این تعداد تست ۶۶ بیمار مثبت است.

افزایش تعداد تست‌های کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه به لحاظ تعداد آزمایش‌های صورت گرفته برای کرونا سمنان رتبه سوم کشوری را دارد، ابراز داشت: در مجموعه تحت مدیریت ۷۰۰ تخت وجود دارد که با ظرفیت تا تأمین اجتماعی به ۹۰۰ تخت می‌رسد حداکثر تعداد بیمار بستری‌شده ۳۰۲ بیمار بود یعنی اگر نگاه کنیم به حد ۵۰ درصد اشغال تخت‌ها نرسیدیم.

دانایی بابیان اینکه از میزان ۳۸ تحت ای سی یو تحت مدیریت دانشگاه به ۱۰۰ درصد افزایش یافت، تصریح کرد: طی ده ماهه اخیر ظرفیت تخت‌ها در شرایطی دو برابر شد که ساخت و تجهیز هر تخت ۸۰۰ تا یک میلیارد تومان هزینه دارد.

وی بابیان اینکه همراهی مردم در رعایت محدودیت‌های آذرماه شایان تقدیر بوده که نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی به حد مطلوبی انجام‌شده است، افزود: اگرچه آمار کاهش یافت اما نگرانی بزرگ وجود دارد تاریخ نشان داده که با عدم رعایت پروتکل‌ها مجدد شاهد اوج‌گیری آن خواهیم بود ساده‌انگاری و راحت دیدن داستان اشتباه جبران‌ناپذیر خواهد بود.

پردیس بین‌الملل در سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه بیمارستان ۸۵ تخت خوابی مهدی‌شهر دی‌ماه تکمیل و تحویل داده خواهد شد، ابراز داشت: پردیس بین‌الملل با ۳۰ درصد افزایش یافت و سه مجموعه وی آی پی نیز در حال ساخت است سامان‌دهی بدهی‌های دانشگاه از ۱۸۰ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود است و مجموع بیماران کرونایی در کل استان سمنان نزدیک به ۲۰ هزار نفر از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تا کنون اعلام شده است.