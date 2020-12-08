به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی صبح سهشنبه در استانداری البرز ضمن تأکید بر اهمیت ارتباط با بخشهای تولیدی اظهار کرد: در راستا طی پنج سال گذشته اقدام مؤثری در البرز انجام شده است، از جمله اینکه تخصیص بیش از ۲ هزار هکتار زمین برای حوزه صنعت دنبال شد و از بعد تأمین زیرساختهای فیزیکی نیز ۲۰۰ لیتر بر ثانیه از سهمیه سدهای استان را برای بخش صنعت دریافت کردهایم.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه صنعت البرز نیز توضیح داد: در این خصوص حدود دو سال و نیم است که رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات به البرز اختصاص دارد؛ باید تلاش کنیم رتبه صنعتی استان در سطح کشور که حدود هفتم تا هشتم است را بهبود دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز ضمن اشاره بر اینکه عصاره بخش خصوصی اتاقهای بازرگانی است، گفت: باید به دنبال این باشیم که نقش اتاق بازرگانی در نظام تصمیم سازی اقتصادی را تقویت کنیم.
شاهمرادی در خصوص تسهیلات تخصیصی به استان البرز در بحث بیماری کرونا عنوان کرد: ما در استان برابر یک هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان تسهیلات کرونا دریافت کردیم.
بنگاههای اقتصادی به طور میانگین حدود ۱۱ میلیون ریال تسهیلات گرفتند
وی تأکید کرد: تا امروز در البرز حدود ۳۵۲ میلیارد تومان درخواست برای دریافت این تسهیلات کرونا داشتیم که از این مبلغ تاکنون موفق به پرداخت ۱۹۴ میلیارد تومان شدهایم که عمده مبلغ پرداختی این تسهیلات به ۱۷ هزار و ۶۹۱ بنگاه اقتصادی عمدتاً واحد صنفی تخصیص داده شده است، یعنی میانگین هر بنگاه اقتصادی از این لیست بالغ بر ۱۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تسهیلات دریافت کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز ضمن تأکید بر اینکه از رقم تخصیصی تسهیلات کرونایی استان البرز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان باقی مانده، توضیح داد: باید چارچوبی برای دریافت این تسهیلات منظور شده تعریف شود.
صادرات ۵۹۷ میلیون دلاری البرز
وی در بخش دیگری با بیان اینکه رقم صادرات استان البرز در سال جاری تاکنون به حدود ۵۹۷ میلیون دلار رسیده است، گفت: این رقم در طول سال گذشته ۵۳۶ میلیون دلار بوده است، به عبارتی امسال با رشد ۷۵ درصدی در بحث صادرات استان مواجهه شدهایم.
شاهمرادی با بیان اینکه نباید خودتحریمی را اشتباهی تفسیر کرد، توضیح داد: در استان بر اساس قانون پیگیر انجام امور مرتبط با بخشهای تولیدی و صنعتی در سطح دستگاههای اجرایی هستیم.
وی با اشاره به اشکالاتی که در بخشهایی مانند قوانین بانکی، بیمهای و مالیاتی و در ارتباط با تولید و صنعت وجود دارد، گفت: در استان البرز در قوانین زیستمحیطی نیز مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه کارخانههای زیادی خارج از شهرکهای صنعتی استان داریم که مشمول معافیتهای مالیاتی بر طبق مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت هستند، اما طبق مواردی مانند قانون هوای پاک اجازه تغییر کاربری به برخی از این کارخانهها داده نمیشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز توضیح داد: اتاق بازرگانی جایگاه بالایی دارد و در کشورهای دیگر اتاقها نقش مهمی در اقتصاد دارند و همهکاره این بخش هستند؛ در نتیجه انتظار انجام اقدامات کارشناسانه از سوی اتاق بازرگانی را داریم.
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