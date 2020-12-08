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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

نخست‌وزیر ژاپن از بسته جدید ۷۰۰ میلیارد دلاری کمک مالی خبر داد

نخست‌وزیر ژاپن از بسته جدید ۷۰۰ میلیارد دلاری کمک مالی خبر داد

نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد ژآپن یک بسته کمک مالی کرونایی جدید ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، نخست‌وزیر ژاپن، یوشیهیده سوگا امروز سه‌شنبه اعلام کرد ژآپن یک بسته کمک مالی کرونایی جدید ارائه خواهد کرد.

سوگا در اجلاس دولت با احزاب حاکم گفت: ما نرخ مناسب استخدام را ادامه داد، تجارت شرکت‌ها را تقویت کرده، اقتصاد را احیا می‌کنیم و از طریق تکنولوژی‌های سبز و دیجیتالی راه را برای رشد اقتصادی باز خواهیم کرد.

طبق اعلام سوگا این بسته شامل کمک‌های مالی به ارزش ۷۰۷ میلیارد دلار خواهد بود که برای کاهش تأثیرات مخرب پاندمی کرونا بر اقتصاد ژآپن به کار گرفته خواهد شد.

کابینه سوگا باید در ادامه امروز این بسته را به رأی گذاشته و آن را تأیید کنند.

کد مطلب 5090666

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